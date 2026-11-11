மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை: வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிக்கு வாய்ப்பு - மீனவர் நலத்துறை அறிவுறுத்தல் என்ன?
நவம்பர் 13 முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை மீன்பிடிப் படகுகளுக்கு மீன்பிடி அனுமதிச் சீட்டுகள் வழங்கப்படாது என மீன்வர் நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 12:34 PM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதால் நவம்பர் 12-ஆம் தேதிக்குள் மீனவர்கள் கரை திரும்ப வேண்டும் என மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பெரும்பாலும், வடகிழக்கு பருவமழை சமயத்தில் தான் வங்கக்கடலில் புயல்கள் உருவாகின்றன. இது எப்போதும் மீனவர்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாகவே இருந்து வருகிறது. சமீபத்தில் ஆந்திர - வட சென்னை இடையே கரையை கடந்த ‘முரசு’ புயலில் சிக்கி, காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிக்கு வாய்ப்பு
இந்நிலையில், மீனவர்களின் நலம் சார்ந்து புயல் எச்சரிக்கையை முன்கூட்டியே வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டு வருகிறது. அதனடிப்படையில், மீனவர்களுக்கு துறை சார்ந்து எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்படுகின்றன.
தற்போது, வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. அதனடிப்படையில், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை இயக்குநர் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை செய்தி அனுப்பியுள்ளார்.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
அதில், “வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் மற்றும் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப் படகுகள் 12.11.2026 இரவுக்குள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
வங்கக்கடலில் 13.11.2026 அன்று குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும், அது மேலும் வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD), சென்னை மண்டல அலுவலகத்தால், தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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எனவே, எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை மாற்றங்களை கருத்தில் கொண்டு, மீனவர்களின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் வகையில், கிழக்குக் கடற்பகுதிகளில் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள, மீன்பிடிப் படகுகள் அனைத்தும் 12.11.2026 இரவுக்குள் கரைக்குத் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
மறு உத்தரவுக்காக காத்திருக்கவும்
மேலும், அப்படகுகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பாக மீன்பிடித் துறைமுகங்களுக்குத் திரும்பி, பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்படுவதை உறுதி செய்திட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. நவம்பர் 13 முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை மீன்பிடிப் படகுகளுக்கு மீன்பிடி அனுமதிச் சீட்டுகள் (Fishing Tokens) வழங்கப்படாது.
தினசரி கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடிக்கும் நாட்டுப்படகுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான மீன்பிடிப் படகுகளும் நவம்பர் 12-ஆம் தேதிக்குள் கரைக்குத் திரும்பி, தங்களது வழக்கமான மீன் இறங்குதளங்களில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தால் வெளியிடப்படும் வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறையால் வெளியிடப்படும் அறிவுரைகளை மீனவர்கள் தவறாமல் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.