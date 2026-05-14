ETV Bharat / state

டாஸ்மாக்கில் 21 வயதுக்கு குறைவானவர்களுக்கு மது விற்க தடை

ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற ஏதேனும் உரிய ஆவணங்களை சரிபாார்த்து 21 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கே மதுபானங்களை விற்பனைச் செய்யப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

டாஸ்மாக் கோப்புப்படம்
டாஸ்மாக் கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 14, 2026 at 12:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் மற்றும் அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் விடுதிகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டோருக்கு மது விற்பனை செய்ய தமிழ்நாடு அரசு தடை விதித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் மதுக்கூடங்களில் விதிகள் 2003 விதி எண் 11ஏ-வின் படி 21 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்யக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

மேலும், கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் வயதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அவர்களிடம் வயதிற்கான ஆதாரமாக ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற ஏதேனும் உரிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து 21 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கே மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும்" உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து, "21 வயதிற்குட்பட்ட வாடிக்கையார்களுக்கு மதுபானங்கள் விற்பனைச் செய்வது கண்டறியப்பட்டால், விற்பனையாளர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TASMAC
டாஸ்மாக்
மது விற்பனை வயது வரம்பு
AGE LIMIT FOR ALCOHOL SALES
TASMAC ALCOHOL AGE BAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.