EXCLUSIVE | அண்டை மாநிலத்தில் இருந்து ஒரு சொட்டு மதுவுக்கும் அனுமதி இல்லை; கடலூர் காவல் கண்காணிப்பாளர் பேட்டி
தமிழ்நாட்டு மதுபானமான வகைகளை 4.5 லிட்டர் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற விதிமுறை தற்போது வரை தொடர்கிறது.
Published : April 27, 2026 at 10:21 PM IST
BY எம். அறிவழகன்
கடலூர்: அண்டை மாநிலத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு சொட்டு மதுமானம் கூட கொண்டுவர அனுமதி இல்லை என கடலூர் மாலட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
காட்டு மயிலூரைச் சேர்ந்த வல்லரசு என்பவர், புதுச்சேரி - தமிழ்நாடு எல்லையில் உள்ள சோதனைச் சாவடியில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் காவல்துறையினரால் சோதனைக்காக மறிக்கப்பட்டார். அவரது வாகனத்தைச் சோதனையிட்டபோது, புதுச்சேரியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 1 லிட்டர் 680 மில்லி அளவுள்ள (3 பாட்டில்கள்) மதுபானம் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
இதனைச் சட்டவிரோதக் கடத்தல் எனக் கூறி, காவல்துறையினர் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு கடலூர் விரைவு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்த நிலையில், தன் மீது பதியப்பட்ட இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி வல்லரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதியரசர் எம். நிர்மல்குமார் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்.பாலாஜி, "தனிநபர்கள் தங்கள் சொந்தப் பயன்பாட்டிற்காக 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானம் கைவசம் வைத்திருக்க அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு அரசு கடந்த 2017-ம் ஆண்டு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. அவ்வாறு இருக்கையில், வெறும் 1.68 லிட்டர் மது வைத்திருந்த மனுதாரர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது சட்டப்படி செல்லாது” என வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "தமிழக அரசின் விதிமுறைகளின்படி, தனிநபர்கள் 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானம் வைத்திருக்க அனுமதி உள்ள நிலையில், மனுதாரர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது ஏற்புடையதல்ல" எனக் கூறி அவர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து அதிரடி உத்தரவிட்டார்.
இந்த நிலையில், புதுச்சேரியில் இருந்து 90 மில்லி லிட்டர் மதுபானம் கொண்டு வந்தாலும் நடவடிக்கை பாயும் என்று கடலூர் மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்தனர். மேலும், புதுச்சேரி - கடலூர் எல்லையான கன்னிகோவில் சோதனைச் சாவடியில் மதுவிலக்கு காவல்துறையினர் தொடர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக கடலூர் மாவட்ட மதுவிலக்கு காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சொந்த பயன்பாட்டிற்கு ஒருவர் 4.5 லிட்டர் தமிழக மதுபானம் வைத்திருக்கலாம் என்ற அரசாணை 2025-ல் திருத்தப்பட்டது. சமீபத்திய வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, புதுச்சேரியில் இருந்து 90 மில்லி லிட்டர் மதுபானம் எடுத்து வந்தாலும் கைதுதான் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் அறிவழகன், கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமாரை இன்று செல்ஃபோனில் தொடர்புகொண்டு பேசினார். அப்போது, புதுச்சேரியில் இருந்து தனிநபர்கள் மதுபானங்கள் கொண்டு வருவது குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”தமிழகத்தில் மட்டுமே நீங்கள் தமிழ்நாட்டு மதுபானமான பீர், பிராந்தி ஆகியவற்றை 4.5 லிட்டர் வரை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற விதிமுறை தற்போது வரை தொடர்கிறது. வெளிமாநிலங்களில் இருந்து ஒரு சொட்டு மதுபானமாக இருந்தாலும் அது தமிழ்நாட்டிற்குள் அனுமதி இல்லை” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, ஒரு லிட்டர் மதுபானத்தை ஒரு நபர் எந்த கடையில் வாங்குகிறாரோ அதற்குரிய ரசீதுடன் தமிழ்நாட்டிற்கு அதனை கொண்டு வரலாமா என்ற கேள்விக்கு, "அதற்கும் அனுமதி இல்லை" என்று அவர் பதிலளித்தார்.