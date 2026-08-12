மது இல்லா மீனவ கிராமம்: நாகையில் இளைஞர்கள் மது அருந்த ஊர் பஞ்சாயத்து அதிரடி தடை
இக் கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்த கடந்த 10 நாட்களாக கிராமத்தில் குடும்பச் சண்டைகள் இன்றி அமைதி நிலவுவதாக ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 12, 2026 at 9:31 PM IST
நாகப்பட்டினம்: விழுந்தமாவடி மீனவ கிராமத்தை மது இல்லா கிராமமாக மாற்றும் நோக்கில் இளைஞர்கள் மது அருந்த ஊர் பஞ்சாயத்து அதிரடி தடை விதித்துள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேளாங்கண்ணி அருகேயுள்ள விழுந்தமாவடி மீனவ கிராமம் ஓர் முன்மாதிரியான அதிரடி நடவடிக்கையை கையில் எடுத்துள்ளது. மது பழக்கத்தால் சீரழியும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தைக் காக்கும் நோக்கிலும், பொது அமைதியைப் பேணும் நோக்கிலும் ஊர் பஞ்சாயத்து இளைஞர்கள் மது அருந்த அதிரடி தடை விதித்துள்ளது.
'மதுவை ஒழிப்போம், மக்களைக் காப்போம்!' என்ற முழக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கையை அது கையில் எடுத்துள்ளது. மேலும், இதுதொடர்பாக ஊர் பஞ்சாயத்து ஓர் விழிப்புணர்வு பேனரை வைத்துள்ளது. அது தற்போது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
அந்த பேனரில், "பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு. நமது கிராமத்தின் பொது அமைதி, இளைஞர்களின் நலன், பொது சுகாதாரம் ஆகியவற்றை கருத்தில்கொண்டு 02.08.2026 முதல் ஊரில் திருமணம் ஆகாத இளைஞர்கள் மது அருந்த முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் மது அருந்துவது ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கப்பட்டால் ரூ. 5 ஆயிரம் அபராதம் வசூலிக்கப்படும்.
இதேபோல், திருமணம் ஆனவர்கள் குடிபோதையில் வீட்டிலோ அல்லது பொது இடத்திலோ தகராறு செய்து, அதுகுறித்து புகார் வந்தால், அவர்களுக்கும் ரூ. 5 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த நல்ல முயற்சிக்கு ஊர் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
இன்றைய சரியான முடிவு நாளைய சிறந்த எதிர்காலத்தைஉருவாக்கும். மதுவை தவிர்போம், நம் எதிர்கால வாழ்கையையும், நம் சமூகத்தையும் பாதுகாப்போம்" என எழுதப்பட்டுள்ளது.
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இதுதவிர, மது அருந்துபவர்கள் குறித்து ஊர் தலைவர்களிடம் ஆதாரம் தரும் நபர்களுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் ஊர் பஞ்சாயத்து சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்த கடந்த 10 நாட்களாக கிராமத்தில் குடும்பச் சண்டைகள் இன்றி அமைதி நிலவுவதாக ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர். சமூக நல ஆர்வலர்களும் மீனவ கிராமத்தின் இந்த முயற்சியை தமிழகத்திற்கே முன்மாதிரியான நடவடிக்கை எனப் பாராட்டி வருகின்றனர்.