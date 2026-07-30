ஆலாத்தூர் கொலை வழக்கில் மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை - மதுரை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
மூன்று குற்றவாளிகளுக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்ததுடன், தலா ரூ.5,000 அபராதமும் விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
Published : July 30, 2026 at 9:58 PM IST
மதுரை: ஆலாத்தூர் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய மூவருக்கு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்து அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் ஊமச்சிகுளம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஆலாத்தூர் கிராமத்தில் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய மூவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து மதுரை 4-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் இன்று (ஜூலை 30) தீர்ப்பளித்தது.
காவல்துறை தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட தகவலின்படி, ஆலாத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிச்சை (55) என்பவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக அதியபிரபு, அருண்குமார் மற்றும் ஆண்டிச்சாமி ஆகியோர் மீது ஊமச்சிகுளம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி, நீதிமன்றத்தில் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை 4-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம், குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதாகக் கருதி, மூன்று குற்றவாளிகளுக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்ததுடன், தலா ரூ.5,000 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தது.
இதனையடுத்து குற்றவாளிகள் மூவரும் நீதிமன்றத்தில் இருந்து அழைத்து செல்லப்பட்டு மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.