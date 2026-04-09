பனை ஏறும் தொழிலாளி மீது துப்பாக்கிச்சூடு: சப் இன்ஸ்பெக்டர் இசக்கிராஜா சஸ்பெண்ட்

Published : April 9, 2026 at 4:05 PM IST

தென்காசி: பனை ஏறும் தொழிலாளி மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய ஆலங்குளம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் இசக்கிராஜா பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே மருதம்புத்தூரில் கள் இறக்கியதை விசாரிக்க சென்றபோது மணிகண்டன் என்ற பனை விவசாயிக்கும், ஆலங்குளம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜாவுக்கும் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது.

இதில் ஆத்திரமடைந்த இசக்கி ராஜா, துப்பாக்கியால் 4 ரவுண்டுகள் சுட்டதில் மணிகண்டனின் இரண்டு கால்களிலும் குண்டுகள் பாய்ந்தன. இதில் விவசாயி மணிகண்டன் படுகாயமடைந்தார்.

விசாரிக்க சென்ற இடத்தில் மணிகண்டன் முதலில் தன்னை தாக்கியதாகவும், அதிலிருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளவே துப்பாக்கியால் மணிகண்டனை சுட்டதாகவும் இசக்கி ராஜா, காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, சம்பவ இடத்தில் இருவருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. தேர்தல் நேரத்தில் நடைபெற்ற இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் ஆலங்குளம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியது.

இதற்கிடையே, துப்பாக்கியால் சுடும் அளவுக்கு மணிகண்டன் என்ன தவறு செய்தார் என கேள்வி எழுப்பி அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் கஞ்சா மதுப்போதை அதிகரிக்கும் நிலையில் அதுபோன்ற நபர்களை பிடிக்காமல் விவசாயியைச் சுட்டு பிடிக்கும் அளவுக்கு என்ன அவசியம் எழுந்தது எனவும் மணிகண்டன் தரப்பில் உறவினர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

இதற்கிடையில் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா, சாதி பெயரை சொல்லி தங்களைத் திட்டியதாக மணிகண்டன் குடும்பத்தினர் பகீர் குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளனர். எனவே, மணிகண்டனுக்கு ஆதரவாக ஆலங்குளம் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் சிலை முன்பாக உறவினர்கள் மற்றும் ஊர் மக்கள் நேற்றிரவு ஒன்று கூடினர். இதுதவிர சில சாதி அமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் அங்கு திரண்டு போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

மேலும், மணிகண்டனின் உடன்பிறந்த சகோதரரின் 17 வயது மகள் அளித்த புகாரின் பேரில் ஆலங்குளம் காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா உள்பட மூன்று பேர் மீது கொலை முயற்சி, பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், ஆபாசமாகப் பேசுதல், கடுமையான காயம் ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட 4 பிரிவுகளின் கீழ் அதிரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜாவை சஸ்பெண்ட் செய்து நெல்லை சரக டிஐஜி சரவணன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

