தலைமைக் காவலரை ஆயுதங்களால் ஓட ஓட வெட்டிய கும்பல் - பகீர் கிளப்பும் சிசிடிவி காட்சிகள்

தலைமைக் காவலர் முருகனை வெட்டிய கும்பல்
தலைமைக் காவலர் முருகனை வெட்டிய கும்பல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
திருநெல்வேலி: ஆலங்குளம் பகுதியில் உள்ள நெட்டூர் புறக்காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த ஏட்டு-வை (தலைமைக் காவலர்) அரிவாளால் வெட்டிய கும்பலை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அடுத்த பொத்தை பகுதியை சேர்ந்தவர் இசக்கி பாண்டி (30). இவர், தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள நெட்டூர் பகுதியை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துள்ளார். இதனிடையே, குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக அந்த பெண் கோபித்துக்கொண்டு நெட்டூரில் உள்ள தனது பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்றிரவு (டிசம்பவர் 3) இசக்கி பாண்டி தனது நண்பர் ஒருவருடன், நெட்டூரில் உள்ள தனது மனைவியின் வீட்டுக்கு சென்று, தன்னுடன் வீட்டிற்கு வருமாறு அழைத்துள்ளார். அப்போது அவர் வர மறுக்கவே, மதுபோதையில் இருந்த 2 பேரும் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதை பார்த்துக்கொண்டிருந்த அப்பகுதி மக்கள், நெட்டூர் புறக்காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவலின் அடிப்படையில், அங்கு இரவு பணியில் இருந்த கடங்கநேரி பகுதியைச் சேர்ந்த தலைமை காவலர் முருகன்(38), ஒரு பெண் காவலருடன் பிரச்சனை நடந்ததாகக் கூறப்படும் பெண்ணின் வீட்டிற்கு விரைந்து சென்றுள்ளார்.

அவர்கள் ரகளையில் ஈடுபட்டிருந்த இசக்கி பாண்டியை கண்டிக்கவே, 2 பேரும் அங்கிருந்து சென்றுள்ளனர். எனினும், ஆத்திரத்தில் இருந்த இசக்கி பாண்டி, தனது கூட்டாளிகள் 4 பேருடன் மீண்டும் நெட்டூர் புறக்காவல் நிலையத்துக்கு வந்துள்ளார்.

அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த தலைமை காவலர் முருகனை, அந்த கும்பல் அரிவாளால் ஓட ஓட வெட்டியுள்ளனர். உடனே அவர் துப்பாக்கியை எடுக்கவே, அந்த கும்பல் சுதாரித்துக்கொண்டு அவரை கீழே தள்ளிவிட்டு தப்பிச்சென்றுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட ஆலங்குளம் காவல் ஆய்வாளர் ஆடிவேல் தலைமையிலான காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அரிவாள் வெட்டில் காயம் அடைந்த காவலர் முருகனை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்த், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் கிளாட்சன் ஜோஸ் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினார். இதனிடையே, சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், தலைமை காவலர் முருகனை அரிவாளால் வெட்டி விட்டு தப்பிச்சென்ற இசக்கி பாண்டி கும்பலை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர். அதில், தலைமை காவலர் முருகனை இசக்கி பாண்டி கும்பல் ஓட ஓட விரட்டி சென்று வெட்டுவது பதிவாகியுள்ளது. காவல் நிலையத்தில் வைத்தே தலைமை காவலர் ஒருவரை கும்பல் ஆயுதங்களால் துரத்தி துரத்தி வெட்டிய சம்பவம் தொடர்பான காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

POLICE STATION ATTACK CCTV
நெட்டூர் காவல் நிலையம்
POLICE ATTACKED BY GANG
ALANGULAM POLICE ATTACK CCTV
NETTUR PS HEAD CONSTABLE ATTACK

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

