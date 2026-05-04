ஆலங்குளம் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
Published : May 4, 2026 at 5:14 PM IST
ஆலங்குளம் (தென்காசி): ஆலங்குளம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திமுகவின் பி.எச்.மனோஜ் பாண்டியன், அதிமுக வேட்பாளர் பூங்கோதை ஆலடி அருணாவை சுமார் 4 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
இந்த முறை இத்தொகுதியில் அதிமுகவின் கே.ஆர்.பி. பிரபாகரன், திமுகவின் மனோஜ்பாண்டியன், தவெகவின் விபின் சக்கரவர்த்தி மற்றும் நாதகவின் பால்ராஜ் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளார்.
நடந்து முடிந்துள்ள 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் ஆண் வேட்பாளர்கள் 1,05,172, பெண் வாக்காளர்கள் 1,12,526 , மூன்றாம் பாலினத்தவர் 14 பேர் மொத்தம் 2,17,712 வாக்காளர்கள் தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர். மொத்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 85.22 ஆகும்.