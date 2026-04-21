யார் யாருக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும்? நிர்வாகிகளுக்கு பாடம் எடுத்த அதிமுக வேட்பாளர்
காங்கிரஸ் கட்சியினர் நமக்கு ஓட்டுப் போட தயாராக உள்ளனர், எனவே அவர்களுக்கும் பணம் கொடுங்கள் என அதிமுக வேட்பாளர் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 4:41 PM IST
தென்காசி: ஓட்டுக்கு பணம் கொடுப்பது தொடர்பாக ஆலங்குளம் அதிமுக வேட்பாளர் நிர்வாகிகளிடம் பேசிய வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக கே.ஆர்.பி. பிரபாகரன் போட்டியிடுகிறார். அவர் கடந்த சில நாட்களாக தொகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்த நிலையில் வாக்குப் பதிவுக்கு இன்னும் இரண்டு தினங்களே உள்ள நிலையில் அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர்.பி.பிரபாகரன் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கும்படி நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குவது தொடர்பான வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த வீடியோ காட்சியில் நிர்வாகிகளிடம் பேசும் வேட்பாளர் பிரபாகரன், "வாக்குக்கு பணம் கொடுப்பதற்காக பூத் வாரியாக 5 பேர் லிஸ்ட்டை ஒன்றிய செயலாளர் கொடுத்துள்ளார். அந்த 5 பேரிடமும் கவரை கொடுத்து வீடு வீடாக சென்று கொடுக்க வேண்டும். பாஜககாரர்களையும் உடன் அழைத்து செல்ல வேண்டும். பாஜக கட்சியில் உள்ளவர்களின் வீடுகளை அவர்கள் அடையாளம் காட்டுவார்கள். ஓட்டுக்கு ரூபாய் கொடுக்க 5 பேர் இல்லாமல் போக கூடாது. ஒவ்வொரு வீடாக கொடுக்கனும். நன்றாக கேட்டு கொள்ளுங்கள், அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டாம், இவனுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் என்ற பாகுபாடு பார்க்க கூடாது.
நமக்குள் சொந்த விறுப்பு வெறுப்புகள் இருந்தாலும் பாகுபாடின்றி நமக்கு ஓட்டு போடுபவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பணம் கொடுக்க வேண்டும். உள்ளூரில் இருக்கும் பிரச்னையை மறந்து விட்டு பரந்த மனப்பான்மையோடு அனைவருக்கும் கொடுங்க. உறுதியாக நமக்கு ஓட்டு போட மாட்டார்கள் என தெரிந்தால் கொடுக்க வேண்டாம்.
திமுககாரர்கள் வீட்டுக்கு போகவே வேண்டாம். உதயசூரியன் சின்னத்தில் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒட்டு போட மாட்டார்கள். எனவே அவர்களை தவிருங்கள். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியினர் நமக்கு ஓட்டுப் போட தயாராக உள்ளனர். ஏனென்றால் ராகுல் காந்தியே திமுக கூட்டணியை விரும்பவில்லை. அதனால் தான் அவர் தமிழகத்துக்கு பிரசாரம் செய்ய வரவில்லை. காங்கிரசார் திமுக மீது வெறுப்பில் இருப்பதால் அவர்களை கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ரொம்ப கவனமா இருங்க. நாம ஜெயிச்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒன்றிய கவுன்சிலர், மாவட்ட கவுன்சிலர் போன்ற பதவிகளை நீங்கள் பெறலாம்.
அதற்கு வாக்காளர்களை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும். திரும்பவும் சொல்றேன் தலைமையில் இருந்து தரும் பணத்தை கை வைத்தால் அது உண்டியலில் பணம் எடுத்ததை போல் ஆகிவிடும். அது அசிங்கம். நான் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை. நாமே நம் கட்சியை அழிக்கும் வகையில் செயல்பட கூடாது. பொதுச் செயலாளர் இதை தெளிவாக கூறியுள்ளார். சில பேர் தவறு செய்யும்போது தொகுதி முழுவதும் கணக்கிட்டால் அதிகம் ஓட்டு நமக்கு பாதிக்கும். 50 ஓட்டில் கூட பலர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். அதனால் நீங்கள் யோசித்து செயல்படுங்கள். ஓரு ஓட்டு ரெண்டு ஓட்டு தானே என்று அசால்ட்டாக இருக்க வேண்டாம். ஜெயிச்சால் நமக்கு நிறைய நல்லது நடக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கலாம். எடப்பாடியார் தொண்டர்களுக்கு நல்லது செய்வார்.
போலீசை கண்டு பயப்பட வேண்டாம். போலீஸ் நம்மை ஒன்றுமே செய்யமாட்டார்கள். போலீஸ் வந்தால் மரியாதை கொடுங்க ஒதுங்கி கொள்ளுங்கள். 5 பேர் ஏன் செல்ல வேண்டும் என்றால் அப்போது தான் பணத்தை பிரித்து வைத்து கொள்ளலாம். ஒருவர் ரூபாய் கொடுத்தால் ஒருவர் கையெடுத்து கும்பிடலாம். போன முறை இப்படி தான் ஒரு பையன் போலீஸ் வந்துட்டு அதான் பணத்தை தண்ணியில் போட்டு விட்டேன் என்றான்.
அதனால் போலீசை காட்டி சாக்கு போக்கு சொல்லாமல் பணத்தை முறையாக கொண்டு சேருங்கள். இது முக்கியமான தேர்தல் நம்மை எதிர்த்து நிற்கும் மனோஜ் பாண்டியன் (திமுக) பணத்தை கொடுத்து வெற்றி பெறலாம் என இருக்கிறார். அவர்கள் கொடுக்கிறார்களோ இல்லையோ நாம் சரியாக கொடுக்க வேண்டும். யாராவது வெளியூர் சென்று விட்டேன். இப்போது தாருங்கள் என கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுத்து விடுங்கள். ஒரு ஓட்டை கூட வீணாக்க கூடாது. அதை மனதில் வைத்து செயல்படுங்கள். ஒவ்வொரு கிளை செயலாளர்களுக்கு ரூ.3000 கொடுக்க போகிறேன்" என்று அந்த வீடியோவில் உள்ளது.
ஏற்கனவே பல இடங்களில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க முயல்வதாக கட்சி நிர்வாகிகளிடம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் அதிமுக வேட்பாளர் நேரடியாக ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கும்படி நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.