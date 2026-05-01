'கரிகாலன்' காளைக்கு பிறந்தநாள்; கேக் வெட்டிக் கொண்டாடிய அலங்காநல்லூர் மக்கள்

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பரிசுகளைக் குவித்த காளையை அலங்காநல்லூர் கிராம மக்கள் கௌரவப்படுத்தினர்.

'கரிகாலன்' காளையுடன் அலங்காநல்லூர் மக்கள்
'கரிகாலன்' காளையுடன் அலங்காநல்லூர் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 1, 2026 at 3:41 PM IST

மதுரை: ஜல்லிக்கட்டு காளையின் 9-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அலங்காநல்லூர் மக்கள் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினர்.

மதுரை மாவட்டம், அலங்காநல்லூரில் பொங்கல் பண்டிகை அன்று நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு உலகப்புகழ் பெற்றது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டியைக் காண தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுற்றுலாப் பயணிகள், அலங்காநல்லூருக்கு வருகைத் தந்து கண்டு ரசிப்பார்கள்.

அதுமட்டுமின்றி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்காக மட்டுமே ஆண்டு முழுவதும் பல்லாயிரம் ரூபாய் செலவுகளைச் செய்து காளைகளை வளர்க்கும் மதுரை மக்கள், அதனை தங்கள் குடும்பத்தின் உறுப்பினராகவும் கருதுகின்றனர்.

அதற்கு எடுத்துக்காட்டு, ஜல்லிக்கட்டு காளைக்கு அலங்காநல்லூர் கிராம மக்கள் பிறந்தநாள் கொண்டாடியதே. அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இணைந்து கடந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காளை கன்றுக்குட்டியை வாங்கினர். தற்போது 'வீர காளை'யாக மாறியுள்ள நிலையில் 'கரிகாலன்' என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த காளையை அலங்காநல்லூரில் உள்ள முனியாண்டி திருக்கோயிலின் பூசாரி லோகு பராமரித்து வளர்த்து வருகிறார். தற்போது 'கரிகாலன்' காளை பல்வேறு ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக விளையாடி பல்வேறு பரிசுப் பொருட்களை வாங்கிக் குவித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அலங்காநல்லூருக்கு பெருமை 'கரிகாலன்' காளையின் 9-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று (மே 01) கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். அத்துடன் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கி அசத்தினர்.

மக்களுக்கு அன்னதானம்
மக்களுக்கு அன்னதானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதுகுறித்து கரிகாலன் காளையைப் பராமரித்து வரும் பூசாரி லோகு கூறுகையில், "அலங்காநல்லூர் என்றாலே ஜல்லிக்கட்டுக்கு பெயர் பெற்ற கிராமம். நாங்கள் வளர்த்து வரும் அனைத்து காளைகளையும் இங்குள்ள வாடிவாசலில் அவிழ்ப்பதை மிகப்பெருமையாக கருதுகிறோம். எங்கள் காளைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையில் எங்களுக்கு பெருமை தேடித் தருகின்றன.

அதுப்போன்றே ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டத்தின்போது பிறந்த கரிகாலன் காளையும் மதுரை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பல்வேறு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்று பரிசுகளை வாங்கிக் குவித்துள்ளது. அதற்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அதன் பிறந்தநாளை இன்று வெகுவாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தோம்" என்றார்.

ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தற்போது தமிழ்நாட்டின் மதுரை மட்டுமின்றி பிற மாவட்டங்களிலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

