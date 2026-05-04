ஆலந்தூரை கைப்பற்றப்போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஆலந்தூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் தா.மோ.அன்பரசன், அதிமுக தரப்பில் எஸ்.சரவணன், நாதக-வின் ஒய்.ஜி.மகாலட்சுமி, தவெக சார்பில் எம்.ஹரீஷ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

ஆலந்தூர் மெட்ரோ - கோப்புப்படம்
Published : May 4, 2026 at 1:37 AM IST

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலந்தூர் தொகுதியில் ஏற்கெனவே ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்த தா.மோ.அன்பரசன், மீண்டும் வெற்றி பெறுவாரா? அல்லது அதிமுக வேட்பாளர் தொகுதியை கைப்பற்றுவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலந்தூர் தொகுதியில், 2006 முதல் நடந்த 5 தேர்தல்களில் திமுக 3 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்த தொகுதியில் இருந்து 2001இல் அதிமுக சார்பில் பா.வளர்மதி 12,596 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் க.சண்முகத்தை தோற்கடித்தார்.

2006-இல் மீண்டும் போட்டியிட்ட பா.வளர்மதியை திமுக வேட்பாளர் தா.மோ. அன்பரசன் 13,354 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2011-இல், தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட்ட பண்ருட்டி எஸ். ராமச்சந்திரன், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் காயத்ரி தேவியை 5,754 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ததால் 2014-இல் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதில், அதிமுக வேட்பாளர் வி.என்.பி. வெங்கட்ராமன் வெற்றி பெற்றார்.

2016-இல், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட எஸ். ராமச்சந்திரனை திமுக வேட்பாளர் தா.மோ.அன்பரசன், 19,169 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2021-இல், அதிமுக வேட்பாளர் பா.வளர்மதியை 40,571 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தா.மோ.,அன்பரசன் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

ஆலந்தூர் தொகுதியில் ஏற்கெனவே 3 முறை வெற்றி பெற்ற தா.மோ.அன்பரசன், மீண்டும் இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் எஸ்.சரவணன் என்பவர் போட்டியிடுகிறார்.

தவெக சா்ரபில் எம்.ஹரீஷ் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஒய்.ஜி.மகாலட்சுமி என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள். இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 3,01,055 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

