காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கல்லூரி பேராசிரியருக்கு IMS-இன் உயரிய விருது வழங்கி சிறப்பிப்பு

பேராசிரியர் நாகேந்திரன் இதுவரை 85 ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

அழகப்பா அரசு கல்லூரி பேராசியர் நாகேந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்ட Mid-Career Fellow விருது
அழகப்பா அரசு கல்லூரி பேராசியர் நாகேந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்ட Mid-Career Fellow விருது
Published : April 21, 2026 at 9:26 PM IST

சிவகங்கை: காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி வேதியியல் துறையில் இணைப் பேராசிரியராக பணியாற்றும் முனைவர் நாகேந்திரனுக்கு IMS வழங்கும் 'Mid-Career Fellow' விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் முன்னணி தொழில்முறை அமைப்புகளில் ஒன்றாக திகழ்கிறது இந்தியன் மெம்ப்ரேன் (சவ்வு) சொசைட்டி(IMS). இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி, துறையில் சிறப்பாக பங்களிப்பு செய்தவர்களுக்கு 'Mid-Career Fellow' என்ற விருது வழங்கப்பட்டது.

மும்பை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் (IIT) சமீபத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ட இந்த விருதை, சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி வேதியியல் துறையில் இணைப் பேராசிரியராக பணியாற்றும் முனைவர் நாகேந்திரன் என்பவர் பெற்றிருக்கிறார்.

மெம்ப்ரேன் தொழில்நுட்பத் துறையில் முனைவர் நாகேந்திரன் செய்துள்ள ஆய்வுகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, எரிபொருள் மின்கலங்கள் (Fuel Cells) மற்றும் ரெடாக்ஸ்-ப்ளோ பேட்டரிகள் (Redox Flow Batteries) ஆகியவற்றிற்கான குறைந்த செலவு மற்றும் நீடித்த மெம்ப்ரேன்கள் உருவாக்கம் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை.

முனைவர் நாகேந்திரன், மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் இளங்கலை பட்டமும், சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றுள்ளார். 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரியில் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது வழிகாட்டுதலில் 8 பேர் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளதுடன், தற்போது 4 பேர் முழுநேர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும், UGC, DST-Young Scientist, DST-SERB-EMR மற்றும் CSIR போன்ற அமைப்புகளின் மூலம் ரூ.70 லட்சம் மதிப்பிலான ஆராய்ச்சி நிதி பெற்று, பாலிமெரிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆய்வுக்கூடத்தை நிறுவியுள்ளார். இதுவரை 85 ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ள இவர், 3850 மேற்கோள்களுடன் h-index 41 மற்றும் i-10 index 74 ஆகிய உயர்ந்த மதிப்பீடுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

இவரது மாணவர்கள் பலர் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் சிறந்த கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர். நாகேந்திரனும் கனடாவின் ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்த சாதனைக்காக, கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் வசந்தி, வேதியியல் துறைத் தலைவர் முனைவர் லெட்சுமி மற்றும் பேராசிரியர்கள் முனைவர் நாகேந்திரனை வெகுவாக பாராட்டினர்.

