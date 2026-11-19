ஆந்திரா- ஒடிஷா இடையே நாளை தீவிரப் புயலாக கரையை கடக்கும் 'அக்வான்' புயல் - தமிழ்நாட்டுக்கு மழை உண்டா?
ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளில் இன்று இரவு முதல் நாளை புயல் கரையைக் கடக்கும் வரை காற்றின் வேகம் அதிகரித்து மணிக்கு 90 முதல் 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் கூடும் என்று
Published : November 19, 2026 at 3:56 PM IST
சென்னை: 'அக்வான்' புயல் வடக்கு ஆந்திரா- தெற்கு ஒடிஷா இடையே நாளை (நவ.20) நண்பகல் தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடக்கும் என்று சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தென்தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை இன்று (நவ.19) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று (நவ.18) நிலவிய "அக்வான்" (Akvan) தீவிர புயல் வடக்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (நவ.19) காலை 08.30 மணியளவில் மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவுகிறது. இது வடக்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நவம்பர் 20- ஆம் தேதி நண்பகல் நர்சாபூர் மற்றும் பூரிக்கு இடையே கோபால்பூருக்கு அருகே வடக்கு ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரையைக் கடக்கக்கூடும்.
அப்போது மணிக்கு 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு 110 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். சுமார் 3.1 கிமீ உயரம் வரை தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு லட்சத்தீவுப் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (நவ.19) தென் தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களின் மலை பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். பலத்த காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
நாளை (நவ.20) மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
இன்றும் (நவ.19), நாளையும் (நவ.20) சென்னையைப் பொறுத்தவரை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகள்
இன்று (நவ.19) வடதமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள்
இன்று (நவ.19) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். அதன் பிறகு காற்றின் வேகம் படிப்படியாகக் குறையக்கூடும்.
மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள்
இன்றும் (நவ.19), நாளையும் (நவ.20) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 90 முதல் 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். அதன் பிறகு காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறையக்கூடும்.
மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள்
இன்று (நவ.19) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நாளை (நவ.20) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகள்
இன்று (நவ.19) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இன்று இரவு முதல் நாளை கரையைக் கடக்கும் வரை காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 90 முதல் 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும், அதன் பிறகு காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறையக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்." என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.