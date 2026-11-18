தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றது ‘அக்வான்’ - இன்று தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 20ஆம் தேதி நண்பகல் நெல்லூர் மற்றும் துனி இடையே ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை தீவிரப் புயலாக கடக்கக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 10:03 AM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான அக்வான் புயல் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று, கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 3 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் நகர்வதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “நேற்று முன்தினம் (நவ.16) தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மாலை 5.30 மணியளவில் ‘அக்வான்’ புயலாக வலுப்பெற்றது.
இது தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய நிலையில், வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 3 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து இன்று காலை 5.30 மணிக்கு தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது.
இது சென்னைக்கு (தமிழ்நாடு) கிழக்கே சுமார் 580 கி.மீ தொலைவிலும், திருகோணமலைக்கு (இலங்கை) வடகிழக்கே 650 கி.மீ தொலைவிலும், மசூலிப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே 610 கி.மீ தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தெற்கு-தென்கிழக்கே 610 கி.மீ தொலைவிலும், கோபால்பூருக்கு (ஒடிசா) தெற்கே 730 கி.மீ தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.
இது மேலும், வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 20ஆம் தேதி நண்பகல் நெல்லூர் மற்றும் துனி இடையே ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை தீவிரப் புயலாக கடக்கக்கூடும். அப்போது மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு 125 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இதன் காரணமாக, சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், தென் தமிழகம், ஏனைய வட கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை மறுநாள் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.