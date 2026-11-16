'அக்வான்' புயல் எப்போது? எங்கே கரையைக் கடக்கும்? வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்; ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 3:17 PM IST
சென்னை: நவம்பர் 20-ம் தேதி நெல்லூர் மற்றும் துனி இடையே ஆந்திரப் பிரதேசக் கடற்கரையை 'அக்வான்' மிகத் தீவிரப் புயலாகக் கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (நவம்பர் 16) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நேற்று (நவம்பர் 15) தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நேற்றிரவு 11.30 மணியளவில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப் பெற்று இன்று (நவம்பர் 16) காலை 8.30 மணியளவில் அதே பகுதியில் நிலவுகிறது.
இது மேலும் வடக்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று மாலை புயலாக (Cyclonic Storm) வலுப் பெறக்கூடும். இது மேலும் வலுப்பெற்று மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நாளை (நவ.17) மாலை 'அக்வான்' தீவிர புயலாக (Severe Cyclonic Storm) நிலவக்கூடும்.
இது மேலும் வலுவடைந்து மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நவம்பர் 20- ஆம் தேதி நண்பகல் நெல்லூர் மற்றும் துனி இடையே ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை 'அக்வான்' மிகத் தீவிரப் புயலாக (Very Severe Cyclonic Storm) கடக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்போது மணிக்கு 120 முதல் 130 கி.மீ. வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு 145 கி.மீ. வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.
மேலும், சுமார் 3.1 கி.மீ. உயரத்தில் தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு கேரளக் கடலோர பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்றும் (நவம்பர் 16), நாளையும் (நவம்பர் 17) மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் கடலோர தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
சென்னையில் மழை பெய்யுமா?
இன்றும் (நவம்பர் 16), நாளையும் (நவம்பர் 17) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்; நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
தமிழக கடலோரப் பகுதிகள்
இன்று (நவம்பர் 16) முதல் நவம்பர் 18-ம் தேதி வரை வட தமிழக கடலோரப்பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நவம்பர் 19-ம் தேதி வட தமிழக கடலோரப்பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
அந்தமான் கடல் பகுதிகள்
இன்றும் (நவம்பர் 16), நாளையும் (நவம்பர் 17) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக் கூடும்.
தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள்
இன்று (நவம்பர் 16) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நாளை (நவம்பர் 17) காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 80 முதல் 90 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
இன்று (நவம்பர் 16) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 65 முதல் 75 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 85 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை (நவம்பர் 17) காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 85 முதல் 95 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 105 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நவ.18- ஆம் தேதி காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 100 முதல் 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 120 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகள்
இன்றும் (நவம்பர் 16), நாளையும் (நவம்பர் 17) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். நவம்பர் 19- ஆம் தேதி காலை வரை காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நவம்பர் 19- ஆம் தேதி இரவு முதல் நவ.20- ஆம் தேதி நண்பகல் வரை காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 120 முதல் 130 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 145 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்". இவ்வாறு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
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