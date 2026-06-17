காவல்துறையின் விசாரணைக்குப் பின் உயிரிழந்த ஆகாஷ் டெலிசன் உடல் 101 நாட்களுக்கு பிறகு தகனம்
தனது மகனின் உயிரிழப்புக்கு காரணமானவர்கள் நிச்சயம் அனுபவிப்பார்கள் என்று தாயார் கதறி அழுத காட்சி காண்போரைக் கண்கலங்க செய்தது.
Published : June 17, 2026 at 4:01 PM IST
மதுரை: 101 நாட்களுக்கு பிறகு ஆகாஷ் டெலிசனின் உடல் அவரது பெற்றோர் முன்னிலையில் தத்தனேரி மின் மயானத்தில் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை கிருஷ்ணராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பட்டியலின இளைஞர் ஆகாஷ் டெலிசன், கடந்த மார்ச் 6-ஆம் தேதியன்று இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய வழக்கில் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
விசாரணையின்போது தப்ப முயன்றதாக கூறப்பட்ட ஆகாஷின் காலில் முறிவு ஏற்பட்டு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்தார். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி மார்ச் 8-ஆம் தேதி அவர் உயிரிழந்தார்.
உயிரிழப்பதற்கு முன்பு ஆகாஷ் டெலிசன், நீதிமன்ற நடுவரிடம் காவல் துறையினர் தன்னுடைய காலை உடைத்ததாகத் தெரிவித்திருந்தார். பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் அவரது உடலில் சுமார் 28 இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
பெற்றோர், உறவினர்கள், சமுதாய அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் காவல்துறையினர் தாக்கியதால் தான் ஆகாஷ் டெலிசன் உயிரிழந்ததாகவும், இதில் தொடர்புடைய 16 போலீசார் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்யக் கோரியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து மார்ச் 9-ஆம் தேதி இவ்வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. ஆறு போலீசார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்.ஐ. உட்பட 6 பேரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
இதனிடையே ஆகாஷ் டெலிசன் மரணம் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தாமாக முன்வந்து விசாரித்தது. இந்த வழக்கில் ஆகாஷ் டெலிசன் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், கொலை மற்றும் எஸ்.சி, எஸ்.டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய நீதிபதி மார்ச் 13- ஆம் தேதி சிபிசிஐடிக்கு உத்தரவிட்டார்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக மானாமதுரை டி.எஸ்.பி. ராஜா, காவல் ஆய்வாளர்கள் திலீபன் (திருப்புவனம்), குமாரவேல் பாண்டியன் (மானாமதுரை), உதவி ஆய்வாளர் குகன், தலைமைக் காவலர் தெய்வேந்திரன், போலீசார் இருளப்பன், காளீஸ்வரன், மகேந்திரன், முத்துப்பாண்டி மற்றும் மாவட்ட எஸ்.பியின் தனிப்பிரிவு எஸ்.ஐ முத்துராஜா, தலைமைக் காவலர் முனீஸ்குமார் ஆகிய 11 பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இந்த நிலையில் 16 போலீசாரையும் கைது செய்தால் தான் போராட்டத்தை கைவிட்டு உடலை பெற்றுக் கொள்வோம் என ஆகாஷ் டெலிசனின் பெற்றோர், உறவினர்கள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தனர். மேலும், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமாரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தியிருந்தனர்.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஆகாஷ் டெலிசனின் உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஆகாஷின் தந்தை ராஜேஷ்கண்ணன் மதுரை உயர்நீதிமன்ற அமர்வில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில் "50 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
ஜூன் 15 -ஆம் தேதி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது ஆகாஷ் உடலை அன்று மாலை 05.00 மணிக்குள் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றால் போலீசாரே உடலை அடக்கம் செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என நீதிபதி தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனா்ல் நேற்றுவரை ஆகாஷ் டெலிசனின் உடலை பெறாமல் அவரது பெற்றோர், உறவினர்கள் மானாமதுரை பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதனால் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகராட்சி ஆணையாளர், மருத்துவமனை முதல்வர் ஆகியோர் ஆகாஷின் உடலை பெற்று கண்ணியமான முறையில் அடக்கம் செய்ய வேண்டுமென நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
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அதன்படி இன்று (ஜூன் 17) காலை ஆகாஷ் டெலிசனின் உடலை காவல்துறையினர் எடுத்துச் செல்ல வந்தபோது குடும்பத்தினர் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அவர்களை கைது செய்து போலீசார் வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர். அதன் பின்னர் ஆகாஷ் டெலிசனின் உடல் மதுரை மாவட்டம், தத்தனேரி மின் மயானத்தில் அவரது குடும்பத்தினர் முன்னிலையில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
அப்போது, "ஆகாஷ் டெலிசனை கொலை செய்வதவர்களை கைது செய்வதற்கு துப்பில்லை. என் மகனை கொன்றவர்கள் அனைவரும் அழிந்துப் போவார்கள். அவனின் உயிரிழப்புக் காரணமானவர்கள் நிச்சயம் அனுபவிப்பார்கள்" என்று ஆகாஷின் தாயார் கதறி அழுதது காண்போரை கண்கலங்க செய்தது.