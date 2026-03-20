ஆகாஷின் குடும்பத்தினரிடம் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை

ஆகாஷை போலீசார் அழைத்துச் சென்ற விதம், அவரது உடல்நிலை குறித்த தகவல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் கேட்டறிந்தனர்.

Published : March 20, 2026 at 4:23 PM IST

சிவகங்கை: ஆகாஷின் குடும்பத்தினரிடம் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி அவர்கள் அளித்த பதில்களை வாக்குமூலமாகப் பெற்றனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம், சீயோன் நகர் பகுதியில் கடந்த மார்ச் 5- ஆம் தேதி இரவு மர்ம நபர்கள் இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. இந்த தாக்குதலில் மானாமதுரை ஜீவா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயக்குமார் (வயது 37) மற்றும் ஆதனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த அழகர்சாமி (வயது 40) ஆகியோர் காயமடைந்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அழகர்சாமி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் மானாமதுரை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் கிருஷ்ணராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞரான ஆகாஷ் டெலிசன் (வயது 26) மற்றும் குணா (வயது 23) ஆகியோர் சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்தனர்.

போலீசார் ஆகாஷ் டெலிசனை கைது செய்ய முயன்றனர். அப்போது ஆகாஷ் தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் அவருக்கு வலது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரை மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டார்.

இதையடுத்து மானாமதுரை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர், மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று ஆகாஷ் டெலிசன் மற்றும் குணா ஆகியோருக்கு மார்ச் 18- ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதித்தார். அப்போது ஆகாஷ் தன்னை காவல்துறையினர் தாக்கியதாக நீதிபதியிடம் புகார் தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

இதைத்தொடர்ந்து ஆகாஷ் டெலிசன் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகளுக்கான சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் மார்ச் 8ஆம் தேதி காலை ஆகாஷ் டெலிசனுக்கு திடீரென மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

உடனடியாக மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தும் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும், ஆகாஷ் டெலிசனின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட நிலையில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆகாஷ் இறப்பில் அவரின் குடும்பத்தினர் சந்தேகம் தெரிவித்த நிலையில், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், சிபிசிஐடி டி.எஸ்.பி ஷாய் தங்கம் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணகுமார், எஸ்.ஐ.கீதா, எஸ்.ஐ. சிவக்குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஆகாஷின் இல்லத்திற்கு சென்று அவரது குடும்பத்தினரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, ஆகாஷின் தாய் மற்றும் தந்தையிடம் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள், ஆகாஷை போலீசார் அழைத்துச் சென்ற விதம், அவரது உடல்நிலை குறித்த தகவல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களைக் கேட்டறிந்தனர். ஆகாஷ் குடும்பத்தினருடன் அளித்த பதில் வாக்குமூலமாகப் பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதனிடையே, தனது மகனின் மரணத்திற்கு காரணமான போலீசாரை கைது செய்யும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் என்று குடும்பத்தினர் உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

