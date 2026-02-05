ETV Bharat / state

பொய் புகார் அளித்த நிகிதாவை கைது செய்ய வேண்டும் - அஜித்குமார் தாயார் வலியுறுத்தல்

அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் திருப்புவனம் ஆய்வாளர் ரமேஷ், மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 6 காவலர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்

அஜித்குமார் தாயார் மாலதி
அஜித்குமார் தாயார் மாலதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சிவகங்கை: அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் அவர் மீது பொய் புகார் அளித்த நிகிதாவை கைது செய்ய வேண்டும் என அஜித்குமார் தாயார் மாலதி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திருப்புவனம் அருகே உள்ள மடப்புரம் காளி கோயில் காவலாளியான அஜித்குமார், கடந்த ஜூன் 28 ஆம் தேதி தனிப்படை காவலர்களின் விசாரணையின் போது மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, அஜித்குமாரின் குடும்பத்தினர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, வழக்கு விசாரணை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

​இந்த வழக்கில் திருப்புவனம் ஆய்வாளர் ரமேஷ், மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், மற்றும் தனிப்படை காவலர்கள் கண்ணன், ராஜா, ஆனந்த், பிரபு, சங்கர மணிகண்டன் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 6 காவலர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் உள்ளனர். மேலும் டிஎஸ்பி உள்ளிட்டோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் சிறையில் உள்ள காவலர்கள் ஜாமீன் கோரிய மனு மீது நேற்று விசாரணை நடைபெற்றது. அப்போது சிபிஐ தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், "நிகிதா அளித்த தங்க நகை திருட்டு புகாரில், எவ்வித உண்மைத் தன்மையும் இல்லை. தனிப்படை காவலர்கள் முன் விரோதம் ஏதுமின்றி தாக்கியதில் தான் அஜித்குமார் உயிரிழந்தார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ​இதனைக் கேட்ட நீதிபதி ஸ்ரீமதி, அஜித்குமார் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு, உயிரிழக்க காரணமாக இருந்த நிகிதாவை கைது செய்யாதது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அஜித்குமார் தாயார் மாலதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், அஜித்குமாரின் தாயார் மாலதி மற்றும் உறவினர்கள் மடப்புரத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது அஜித்குமாரின் தாயார் மாலதி, ​"உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீமதி ஒரு தாயின் ஸ்தானத்தில் இருந்து, அணுகி இந்த வழக்கில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார், அவருக்கு நன்றி. அஜித்குமார் மீது நிகிதா அளித்த பொய் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தச் சொன்ன அந்த மேலதிகாரி யார்? யாருடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது? என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளிவர வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ரௌடி கொலை: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட எஸ்.ஐ. விபரீத முடிவு

அத்துடன் ​பொய் புகார் அளித்த நிகிதாவை உடனடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் சிறையில் இருந்து வெளியே வராதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்" என்று ஆவேசமாகத் தெரிவித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வழக்கறிஞர் கணேஷ் குமார், "இந்த சம்பவத்தில் போலீஸ் விசாரணையில் காயமடைந்த அஜித்குமார் சகோதரர், மற்றும் அவரது நண்பர் ஆகியோருக்கு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். மேலும், வழக்கில் தொடர்புடைய கோயிலில் பணிபுரியும் பிரவீன்குமார், அழகு பொண்ணு மற்றும் உயிரிழந்த அஜித்குமார் ஆகியோரின் செல்போன்களை மீட்டு, அதில் உள்ள ஆதாரங்களை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

