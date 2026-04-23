முதல் ஆளாக வாக்களித்த அஜித்குமார்
நடிகர் அஜித்குமார் திருவான்மியூரில் உள்ள பாரதிதாசன் மேல்நிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் முதல் ஆளாக வாக்களித்தார்.
Published : April 23, 2026 at 7:08 AM IST
சென்னை: நடிகர் அஜித்குமார் சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள பாரதிதாசன் மேல்நிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் முதல் திரைப் பிரபலங்கள் வரை அனைவரும் தங்களது வாக்குச்சாவடியில் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகர் அஜித்குமார் திருவான்மியூரில் உள்ள பாரதிதாசன் மேல்நிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடிக்கு முதல் ஆளாக வந்த அஜித் பொதுமக்களுடன் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்தார்.
வெள்ளை கோட் சூட்டுடன் வந்த அஜித்குமாரை காண்பதற்கு வாக்குச்சாவடியில் கடும் கூட்டம் அலைமோதியது. அப்போது அஜித்குமார் தனது செல்போனில் சுற்றி இருந்த ரசிகர்களை வீடியோ எடுத்தார். பின்னர் கூட்ட நெரிசலில் இருந்து போலீசார் அவரை பாதுகாப்பாக வாக்குசாவடிக்குள் அழைத்து சென்றனர். பின்னர் வாக்குசாவடிக்குள் சென்ற அஜித்குமார் தனக்குரிய படிவங்களை நிரப்பி முதல் ஆளாக வாக்களித்தார்.
அதற்காக, சரியாக 6.57 மணிக்கு வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு உள்ளே வந்த அஜித்குமாரின் ஆவணங்கள் முதலில் சரிபார்க்கப்பட்டது. பின்னர், சரியாக 7 மணிக்கு வாக்களித்த அஜித்குமார், பின்னர் வெளியே வந்து ரசிகர்களை பார்த்து, ஹார்ட் சிம்பல் அடையாளத்தை செய்தார். இதனால், ரசிகர்கள் மேலும் கூச்சலிட்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு தனது கையில் மை வைக்கப்பட்டதை காண்பித்தார். அஜித்குமார் வாக்குசாவடிக்குள் சென்ற போது அவருடைய மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா உடன் இருந்தார். அஜித்குமார் வாக்களித்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது
|இதையும் படிங்க: ஜனநாயக கடமையாற்ற துபாயிலிருந்து சென்னை வந்தார் நடிகர் அஜித்
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான அஜித்குமார் கடைசியாக ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் குட் பேட் அக்லி படத்தில் நடித்தார். அடுத்ததாக மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் படத்தில் அஜித்குமார் நடிப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், அப்படத்தின் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது. வரும் ஜூன் மாதம் அப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனிடையே அஜித்குமார் தற்போது கார் பந்தயத்தில் பிஸியாக பங்கேற்று வருகிறார். பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று சர்வதேச கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பெல்ஜியம் நாட்டில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அஜித்குமார், தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக நேற்று (ஏப்.22) சென்னை வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.