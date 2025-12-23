'உயிர் உள்ளவரை தவெக மட்டுமே..' விஜய் காரை மறித்த அஜிதா ஆக்னல் பேச்சு
தவெக நிர்வாகி நிர்மல்குமார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை சந்தித்து, பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை ஏற்று அஜிதா ஆக்னல் தர்ணா போராட்டத்தை கைவிட்டு ஆதரவாளர்களுடன் கலைந்து சென்றார்.
சென்னை: உயிருள்ளவரை தவெக-வில் தொடர்வேன் என விஜய் காரை மறித்து பரபரப்பு ஏற்படுத்திய பெண் நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு, பெயர்கள் பல்வேறு கட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில் தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தொடர்பான அறிவிப்பு இன்று வெளியிடப்பட்டது.
கட்சியின் தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அந்த அறிவிப்பில், ''மாவட்ட செயலாளராக SDR. சாமுவேல் ராஜ் DCE, மாவட்ட இணைச் செயலாளராக M. கோல்டன், பொருளாளராக சிவக்குமார், துணைச் செயலாளர்களாக கே.விஜி, B. மரிய கிராஸியா பெர்லின்சியா மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்களாக சதிஷ்குமார், மகேஸ்வரன், சுரேஷ்குமார், ஜோசப்துரை ஆனந்த், ஜனோஜ்குமார் மாரீஸ்குமார், காயத்ரி, சித்ரா, அனுசியா, பிரதிஜா ஆகியோர் நியமிக்கப்படுகின்றனர்'' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த அஜிதா ஆக்னல் என்கிற பெண் நிர்வாகி, தனது பெயர் மாவட்டச் செயலாளர் பட்டியலில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் கட்சி தொடங்கிய நாள் முதல் தீவிர களப் பணியாற்றி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் விஜய் வெளியிட்டுள்ள புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலில் தனது பெயர் இல்லாததை அறிந்து, அதிர்ச்சி அடைந்த அஜிதா ஆக்னல் சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்திற்கு விரைந்து வந்தார். இதன் பின்னர் வாயிலில் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களுடன் அமர்ந்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அப்போது, அஜிதா ஆக்னல் கண்ணீருடன் தவெக தலைவர் விஜயை சந்திக்க வேண்டும் என கேட்டார். அவரை அலுவலக பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் உள்ளே அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டனர். அஜிதா ஆக்னலுடன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து அதிக அளவிலான அவரது ஆதரவாளர்கள் வந்திருந்ததால் அலுவலகத்தை சுற்றி பேரிகார்டுகள் அமைத்து பவுன்சர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த நிலையில் பகல் 1 மணியளவில் தவெக அலுவலகத்துக்கு கட்சியின் தலைவர் விஜய் வருகை தந்தார். இதை பார்த்த அஜிதா ஆக்னல் உடனே விஜய்யின் காரை மறித்து தனது ஆதரவாளர்களுடன் போராட்டம் நடத்தினர். உடனடியாக பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவலர்கள் போராட்டக்காரர்களை விலக்கிய நிலையில் விஜய் காரை நிறுத்தாமல் அலுவலகத்துக்குள் சென்று விட்டார்.
இதையடுத்து மீண்டும் விஜய் வெளியில் வரும்போது அவர்களை சந்திக்கலாம் என்று காத்துக்கொண்டு இருந்தனர். ஆனால் விஜய் அலுவலகத்திற்குள் சென்று புதிதாக பதவி பெற்ற நபர்களை எல்லாம் அழைத்து ஆலோசனை செய்து விட்டு மீண்டும் தன் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார்.
முன்னதாக விஜய் வெளியில் வரும்போது மீண்டும் அவரது காரை மறித்து விடுவார்களா? என நினைத்து நிர்மல் குமார் அவர்களை தனியாக அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திக் கொண்டே இருந்தார். அந்த நேரத்தில் விஜயின் கார் அலுவலகத்திலிருந்து வெளியில் சென்றுவிட்டது.
இதனை தொடர்ந்து அஜிதா ஆக்னல் மீண்டும் தவெக அலுவலகத்திற்கு முன்பாக அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து கட்சியின் மூத்த நிர்வாகி நிர்மல்குமார் அவர்களை சந்தித்து, பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை ஏற்று அஜிதா ஆக்னல் தர்ணா போராட்டத்தை கைவிட்டு ஆதரவாளர்களுடன் கலைந்து சென்றார்.
முன்னதாக ஆக்னல் தர்ணா செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''இறுதி மூச்சு உள்ளவரை தவெகவில் பயணிப்பேன். எனது கடைசி நொடி வரை கட்சிக்காக உழைப்போம்'' என்று கூறினார்.