அஜித்குமார் கொலை வழக்கு: டிஎஸ்பிக்கு எதிரான பிடிவாரண்ட் ரத்து

அஜித்குமார் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள காவலர்கள் ஜாமின் வழங்க கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அதை நீதிமன்றம் கடந்த வாரம் தள்ளுபடி செய்து உத்தவிட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 28, 2026 at 4:30 PM IST

மதுரை: அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் டிஎஸ்பி நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானதையடுத்து பிடிவாரண்ட்டை ரத்து செய்து மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார், தனிப்படைக் காவலர்கள் தாக்கப்பட்டதில் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில் தனிப்படைக் காவலர்கள் 6 பேரை சிபிஐ கைது செய்தது குற்றப்பத்திரிகை தாத்கல் செய்தது. மேலும் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகையில் மானாமதுரை டிஎஸ்பியாக இருந்த சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ்குமார், உதவி ஆய்வாளர் சிவக்குமார், தலைமைக் காவலர் இளையராஜா ஆகியோரின் பெயர்கள் முதல் தகவல் அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த மதுரை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி, சண்முகசுந்தரம் உட்பட 4 பேரும், நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டார். கடந்த முறை நடைபெற்ற இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது சண்முகசுந்தரம் ஆஜராக வில்லை. இதையடுத்து, டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரத்துக்கு எதிராக ஜாமீனில் வர முடியாத பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து, அவரைக் கைது செய்து மார்ச் 5-ல் ஆஜர்படுத்த சிபிஐக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில், டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம் தலைமைத் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் செல்வபாண்டி முன்னிலையில் நேற்று ஆஜராகி, பிடிவாரண்ட்டை ரத்து செய்யக் கோரி மனு தாக்கல் செய்தார். இதையடுத்து, பிடிவாரண்ட்டை ரத்து செய்து, மார்ச் 5-ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை தள்ளி வைத்தார்.

முன்னதாக, இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள காவலர்கள் ஆனந்த் உள்ளிட்ட 5 பேர் தங்களுக்கு ஜாமின் வழங்க கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கில் காவல் துறையினர் தான் அஜித்குமாரை அடித்து கொலை செய்துள்ளனர் என்பதற்கான போதிய ஆதாரங்கள் உள்ளது. எனவே காவலர்களுக்கு ஜாமின் வழங்கக் கூடாது என ஜாமின் மனுவுக்கு சிபிஐ கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

அதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, காவல்துறையினர் மனசாட்சியுடன் செயல்பட வேண்டும். உயர் அதிகாரி ஒருவர் அடிக்க சொல்லி உத்தரவிட்டால் அடித்து கொலை செய்வதா? என கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும் பேசிய நீதிபதி, ''இந்த வழக்கில் போலீசார் செய்த குற்றம் மன்னிக்க முடியாத குற்றம். எனவே இவர்களுக்கு ஜாமின் வழங்க வேண்டிய தேவை இல்லை" என காட்டமாக தெரிவித்திருந்தனர்.

