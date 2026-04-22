ETV Bharat / state

அஜித் குமார் மரண வழக்கு; காவல் ஆய்வாளர் மனுவுக்கு சிபிஐ பதில் அளிக்க உத்தரவு

சிறப்பு விசாரணை குழுவினரால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த அஜித் குமாரின் மரண வழக்கில் தேவையின்றி என் பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ் குமார் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித் குமார் மரண வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகையில் இருந்து தனது பெயரை நீக்கக் கோரி காவல் ஆய்வாளர் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதில் அளிக்குமாறு சிபிஐ அதிகாரிக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே உள்ள மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயில் காவலாளியாக அஜித் குமார் என்பவர் பணிபுரிந்து வந்தார். கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 27ஆம் தேதி, கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த நிகிதா என்பவர், தனது நகை காணாமல் போனதாக திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதுதொடர்பாக கோயில் காவலாளி அஜித் குமாரை தனிப்படை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்று கொடூரமான முறையில் தாக்கினர். இதில், பலத்த காயம் அடைந்த அஜித் குமார், மறுநாள் உயிரிழந்தார்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக, தனிப்படை காவலர்கள் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதற்கிடையே, அஜித் குமார் மரண வழக்கை, சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இதையடுத்து, கைதான தனிப்படை காவலர்கள் தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, கைதான அனைவருக்கும் விசாரணை முடியும் வரை ஜாமீன் வழங்க இயலாது என்று தெரிவித்து விட்டது. மேலும், இந்த வழக்கை 6 மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும் என்றும் சிபிஐக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இதற்கிடையே, அஜித் குமார் மரண வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் தனது பெயரும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்த பெயரை நீக்க உத்தரவிடக் கோரியும் ரமேஷ் குமார் என்ற காவல் ஆய்வாளர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திரு்ந்தார்.

அந்த மனுவில், "மடப்புரம் கோவில் காவலாளி அஜித் குமாரை நகை திருட்டு வழக்கில் 2025 ஜூன் 27ஆம் தேதி விசாரித்து விட்டு வெளியே சென்ற பிறகு, அவரை சிறப்பு விசாரணை குழுவினர் வெளியே அழைத்துச் சென்று விட்டனர். ஆனால் சிபிஐ தாக்கல் செய்த கூடுதல் பத்திரிகையில், என் பெயர் உள்பட மேலும் 4 பேரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

சிறப்பு விசாரணை குழுவினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த அஜித் குமாரின் மரண வழக்கில் தேவையின்றி என் பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக பல போலி ஆவணங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே, அஜித் குமார் மரண வழக்கில் என் பெயரையும் சேர்த்து சிபிஐ தாக்கல் செய்துள்ள குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி புகழேந்தி, வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

AJITH KUMAR DEATH CASE
அஜித் குமார் மரண வழக்கு
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
MADRAS HIGH COURT MADURAI BENCH
AJITH DEATH CASE ORDER TO CBI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.