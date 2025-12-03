ETV Bharat / state

கரூரில் சிபிஐ விசாரணையை 2-வது நாளாக ஆய்வு செய்த மேற்பார்வை குழு

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தவெக கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட இடங்களை சிபிஐ மேற்பார்வை குழு பார்வையிட்டனர்.

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் சிபிஐ மேற்பார்வை குழு திடீர் ஆய்வு
கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் சிபிஐ மேற்பார்வை குழு ஆய்வு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 3:16 PM IST

கரூர்: சிபிஐ விசாரிக்கும் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கை, இன்று இரண்டாவது நாளாக மேற்பார்வை குழு ஆய்வு செய்தது.

கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி பரப்புரை மேற்கொண்ட போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இது தொடர்பான மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றியதுடன், ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான 3 பேர் கொண்ட குழு சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்கும் என அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. அதில், ஏடிஜிபி சோனல் மிஸ்ரா மற்றும் சுமித்சரண் என 2 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடம் பிடித்திருந்தனர்.

நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் ஏஎஸ்பி முகேஷ் குமார் தலைமையிலான சிபிஐ அதிகாரிகள், கரூரில் முகாமிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சிபிஐ விசாரணை மேற்பார்வை குழு தலைவர் அஜய் ரஸ்தோகி, ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சோனல் மிஸ்ரா மற்றும் சுமித்சரண் ஆகிய மூவரும் நேற்று (டிச.2) காலை 10 மணியளவில் சிபிஐ தற்காலிக விசாரணை அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தனர்.

வேலுச்சாமிபுரத்தில் ஆய்வு செய்த சிபிஐ மேற்பார்வை குழு
வேலுச்சாமிபுரத்தில் ஆய்வு செய்த சிபிஐ மேற்பார்வை குழு

வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய மேற்பார்வை குழு, கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோரின் கோரிக்கை மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டனர். மேலும், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேலிடம் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, இரண்டாவது நாளாக இன்று (டிச.3) காலை 11 மணியளவில், தவெக கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட இடமான வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில், சிபிஐ அதிகாரிகள் சேகரித்த தடயங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை மேற்பார்வை குழுவிடம் காண்பித்து விளக்கினர். அதையடுத்து தவெக கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட கரூர் பேருந்து நிலையம் ரவுண்டானா, கரூர் உழவர் சந்தை, லைட் ஹவுஸ் கார்னர் ஆகிய இடங்களையும் அக் குழுவினர் பார்வையிட்டனர். இந்த நிகழ்வின் போது, மத்திய மண்டல ஐஜி ஜோஷி நிர்மல் குமார், கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜோஸ் தங்கையா உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.

வேலுச்சாமிபுரத்தில் ஆய்வு செய்த சிபிஐ மேற்பார்வை குழு
வேலுச்சாமிபுரத்தில் ஆய்வு செய்த சிபிஐ மேற்பார்வை குழு
இதனைத் தொடர்ந்து, சிபிஐ தற்காலிக விசாரணை முகாமில் வைத்து, தவெக கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தார் மற்றும் பொதுமக்கள் பல்வேறு அமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் வழங்கும் கோரிக்கை மனுக்களையும் நேரில் பெறவுள்ளனர்.

நவ.2 முதல் நவ.4 வரை மூன்று நாட்கள் அஜய் ரஸ்தோகியிடம், பொதுமக்கள் வழக்கு தொடர்பாக தங்களின் கோரிக்கை மனுக்களை நேரடியாக வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், சிபிஐ தற்காலிக அலுவலகம் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகைக்கு, Y பிரிவு பாதுகாப்பு அடங்கிய பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

TVK VIJAY
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்
கரூர் வழக்கு
CBI INVESTIGATION ON KARUR STAMPEDE
KARUR STAMPEDE ISSUE

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

