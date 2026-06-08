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சென்னை சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள் - குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த காவல்துறை

கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி பேனரை ஏந்தி முற்றுகை போராட்டத்தில் மாணவர்கள் ஈடுபட்டனர்.

சென்னை சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள்
சென்னை சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 4:02 PM IST

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சென்னை: சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள சிபிஎஸ்இ (CBSE) தென்மண்டல தலைமை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற அகில இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பை (AISF) சேர்ந்த மாணவர்களை போலீஸார் வழியிலேயே மறித்து கைது செய்தனர்.

மத்திய அரசு நடத்தக் கூடிய தேர்வுகளான 'நீட்' (NEET) மற்றும் 'க்யூட்' (CUET) உள்ளிட்ட தேர்வுகளில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக கூறி, அதனை கண்டிக்கும் விதமாக அகில இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பை (AISF) சேர்ந்த மாணவர்கள், சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள சிபிஎஸ்இ (CBSE) தென்மண்டல தலைமை அலுவலகத்தை ஜூன் 8 அன்று முற்றுகையிடப் போவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தனர்.

இதன்படி, இன்று காலை 10 மணி அளவில், அண்ணா நகரில் உள்ள சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தை அனைத்து இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி பேனரை ஏந்தி முற்றுகையிடும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், போராட்டத்தின் போது மத்திய அரசை விமர்சித்தும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினர். அத்துடன், கோரிக்கைகள் அடங்கிய பதாகைகளை தாங்கியும் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

குறிப்பாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும், 50 லட்சம் மாணவர்களின் வாழ்வை பாதிக்கக் கூடிய நீட் மற்றும் கியூட் ஆகிய தேர்வுகளை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை கோஷங்களாக எழுப்பி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்களை குண்டுகட்டாக கைது செய்த போலீஸார்
முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்களை குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த போலீஸார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே நேரத்தில், மாணவர்களின் இந்த போராட்டத்திற்கு காவல் துறை தரப்பில் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என தெரிகிறது. ஆகையால், அனுமதியின்றி போராடிய மாணவர்களை அங்கிருந்து போலீஸார் அப்புறப்படுத்த முயன்றனர். முக்கியமாக பேரணியாக வந்து சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற போது, மாணவர்களை வழியிலேயே தடுத்து நிறுத்தி போலீசார் கைது செய்ய முன்றனர்.

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இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர்கள் அனைவரும் சாலையிலேயே அமர்ந்து போராட தொடங்கினர். இதையடுத்து மாணவர்கள் அனைவரையும் போலீஸார் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர். அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் சில நேரம் பரபரப்புடன் காணப்பட்டது.

சென்னை சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள்
சென்னை சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வினாத்தாள் கசிவு

கடந்த மே மாதம் 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வின் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையான நிலையில், அந்த தேர்வை ரத்து செய்ததோடு மீண்டும் மறு தேர்வு நடத்தப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்தது. இதுவே நாட்டில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவும், மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கும் எதிராக கடுமையான போராட்டங்கள் வெடிக்க காரணமாக அமைந்துள்ளது.

TAGGED:

மாணவர்கள் போராட்டம்
சிபிஎஸ்இ
AISF
CHENNAI ANNANAGAR CBSE OFFICE
AISF PROTEST

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