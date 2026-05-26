வாடிக்கையாளருக்கு மனஉளைச்சல் ஏற்படுத்திய ஏர்டெல்; ரூ.30 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
மனஉளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாக ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் ஆணையத்தில் மனு அளித்தார்.
Published : May 26, 2026 at 8:29 PM IST
சென்னை: வாடிக்கையாளரின் செல்ஃபோன் எண்ணை முடக்கியதால் ஏற்பட்ட சேவை குறைபாடு மற்றும் மன உளைச்சலுக்காக 30 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க ஏர்டெல் நிறுவனத்திற்கு சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மாவட்டம் மேற்கு மாம்பலத்தை சேர்ந்தவர் மோசஸ். இவர் சுமார் 12 ஆண்டுகளாக தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெலின் இணைப்பு பெற்ற செல்ஃபோன் எண்ணை பயன்படுத்தி வந்தார். இதனிடையே, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இவரின் எண் திடீரென முடக்கப்பட்டது.
இதனால், பல வருடங்களாக உபயோகித்த எண்ணை பயன்படுத்த முடியாமல் தவிக்கும் நிலை உருவானது. இதனையடுத்து, ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் இந்த திடீர் நடவடிக்கை தமக்கு மிகப்பெரிய மனஉளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாகவும், அதற்கு ஈடுகட்டும் வகையில் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் ஆணையத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணையில், ஏர்டெல் நிறுவனம் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை முழுமையாக மறுத்தது. ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் வாதத்தை ஏற்க மறுத்த நுகர்வோர் ஆணையம், மனுதாரரின் செல்ஃபோன் எண்ணுக்கான சேவையை 45 நாட்களுக்குள் மீண்டும் வழங்க சம்பந்தப்பட்ட தொலைதொடர்பு சேவை வழங்கும் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட சேவை குறைப்பாட்டுக்காக இருபதாயிரம் ரூபாயும், மனஉளைச்சல் ஏற்படுத்தியதற்காக பத்தாயிரம் ரூபாயும் என மொத்தம் ரூ.30 ஆயிரம் வழங்கவும் நிறுவத்திற்கு உத்தவிடப்பட்டுள்ளது.