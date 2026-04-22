ETV Bharat / state

நாளை சட்டமன்றத் தேர்தல்: வெளிநாடுகளில் இருந்து திரும்புவோரால் ஸ்தம்பிக்கும் விமான நிலையங்கள்

நேற்றைய தினம் மட்டும் சென்னையில் இருந்து சுமார் 1.50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பேருந்துகளில் சொந்த ஊர் சென்றனர். இதனால் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்து கொண்டிருப்பதால் சென்னை, திருச்சி உள்ளிட்ட விமான நிலையங்கள் ஸ்தம்பித்து வருகின்றன. அதேபோல, ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்களிலும் கூட்டம் நிரம்பி வழிகின்றன.

நாளை (ஏப்.23) தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதலாகவே தமிழக அரசியல் களம் தகித்து வருகிறது. வேட்பாளர் அறிவிப்பு, வேட்புமனு தாக்கல், அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் சூறவாளி பிரச்சாரம் என ஒட்டுமொத்த தமிழகமே பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

குறிப்பாக, புதிதாக அரசியலில் களமிறங்கியுள்ள விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரம் பெரிய அளவில் கவனம் ஈர்த்ததோடு, பெரும் விமர்சனத்துக்கும், விவாதங்களுக்கும் வித்திட்டது.

இந்த சூழலில், தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுபடி, நேற்று மாலையுடன் (ஏப்.23) அனைத்து தேர்தல் பிரச்சாரங்களும் நிறைவடைந்தன.

இந்நிலையில், நாளை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளதால் அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து ஏராளமான தமிழர்கள் தமிழகம் திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இதனால் சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோவை ஆகிய சர்வதேச விமான நிலையங்கள் மக்கள் கூட்டத்தில் ஸ்தம்பித்து வருகின்றன. மேலும், சொந்த ஊர் செல்வதற்காக ரயில்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருக்கும் பயணிகள்
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருக்கும் பயணிகள்

நேற்றைய தினம் மட்டும் சென்னையில் இருந்து சுமார் 1.50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பேருந்துகளில் சொந்த ஊர் சென்றனர். இதனால் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.

விமானக் கட்டணங்கள் கணிசமாக உயர்ந்துள்ள போதிலும், வாக்களிக்கும் ஆர்வத்தில் மக்கள் சாரை சாரையாக தமிழகம் வர தொடங்கியுள்ளனர்.

அதே போல், மேற்குவங்க மாநிலத்திலும் நாளை மறுதினம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளதால், தமிழ்நாட்டில் பணிபுரிந்து வரும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ரயில் மூலமாக அங்கு புறப்பட்டு செல்கிறனர்.

இதனால் சென்னையில் இருந்து மேற்குவங்கம் செல்லும் அனைத்து ரயில்களிலும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.

இதனிடையே, தேர்தலை முன்னிட்டு, ஏப்ரல் 21 முதல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி பிற்பகல் வரை சென்னையிலிருந்து தினசரி இயங்கக் கூடிய 2,092 பேருந்துகளுடன் 6,234 சிறப்புப் பேருந்துகள் உட்பட மொத்தமாக, 11,323 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

TAGGED:

CHENNAI AIRPORT
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
சென்னை விமான நிலையம்
AIRPORTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.