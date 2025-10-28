ETV Bharat / state

முன்னாள் ராணுவ வீரரிடம் வினோத பொருள்! அதிர்ந்து போன விமான நிலைய அதிகாரிகள்!

முன்னாள் ராணுவ வீரரிடம் இருந்த 7 கார்ட்ரிட்ஜ் கேஸ்களை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், அவரது விமான பயணத்தை ரத்து செய்தனர்.

சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: அந்தமான் செல்ல விமான நிலையம் வந்த முன்னாள் ராணுவ வீரரிடம் இருந்து துப்பாக்கியில் பயன்படுத்தப்படும் 7 கார்ட்ரிட்ஜ் கேஸ்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் இருந்து அந்தமான் புறப்பட்டு செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் நேற்று (அக்.27) வழக்கம் போல் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்படத் தயாராகி கொண்டிருந்தது. அப்போது விமானத்தில் பயணம் செய்ய வந்த பயணிகளையும், அவர்களது உடைமைகளையும் விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.

இதற்கிடையே அந்தமான் பகுதியை சேர்ந்த பீட்டர் (52) என்பவர் சென்னையிலிருந்து அந்தமான் செல்வதற்காக விமான நிலையம் வந்திருந்தார். அப்போது, அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்துக் கொண்டு பாதுகாப்பு சோதனையில் நின்று கொண்டிருந்த அவரை ஸ்கேன் செய்த போது, திடீரென அபாயகரமான பொருள் இருப்பதற்கான ஒலி எழுந்தது.

அதனைக் கேட்டு பதற்றமடைந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், உடனடியாக அவரை தனியாக அழைத்துச் சென்று ஆபத்தான பொருட்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா? என வெடிகுண்டு கண்டுபிடிக்கும் கருவிகளை வைத்து சோதனை நடத்தினர். அவரது உடைமையை திறந்து பார்த்த போது, அதில் துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் போன்று 7 குண்டுகள் இருந்துள்ளன. அதையடுத்து, பீட்டரின் அந்தமான் பயணத்தை ரத்து செய்த அதிகாரிகள், அவரிடம் விசாரித்தனர்.

அப்போது, பீட்டர் பீகார் மாநிலத்தில் ராணுவத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் என்பதும், திருச்சியில் உள்ள ஆயுத தொழிற்சாலையில் செக்யூரிட்டியாக பணியாற்றி வருவதும், தற்போது சொந்த ஊர் செல்வதற்காக திருச்சியிலிருந்து ரயில் மூலம் சென்னை வந்த அவர் விமானத்தில் அந்தமான் செல்ல இருந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், அவரிடம் முழுமையான விசாரணை நடத்த சென்னை விமான நிலைய போலீசாரிடம் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: மோந்தா புயல் எதிரொலி: சென்னையில் புறப்படும் 9 விமானங்கள் ரத்து! முழு லிஸ்ட்

தொடர்ந்து, கைப்பற்றப்பட்ட தோட்டாக்கள் குறித்து விசாரணை நடத்திய போது, அது தோட்டாக்கள் இல்லை என்பதும், தோட்டாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் கார்ட்ரிஜ் கேஸ்கள் (துப்பாக்கி தோட்டாக்களை உந்தி வெளியே தள்ளும் தோட்டா உறை) என்பது தெரிய வந்தது. இவை நாம் துப்பாக்கியை பயன்படுத்தும் பொழுது அதிலிருந்து தோட்டாக்கள் வெளியேறிய பின்பு இந்த கார்ட்ரிஜ் கேஸ்கள் வெளியேறி கீழே விழும், மேலும் அவை பழைய கார்ட்ரிஜ் கேஸ்கள் என்பதும் தெரிய வந்தது.

இருந்தாலும், அதனை பீட்டர் ஏன் கொண்டு வந்தார்? என விசாரித்தனர். அப்போது திருச்சியில் உள்ள ஆயுத தொழிற்சாலையில் மண்ணில் புதைந்து கிடந்ததாகவும், இவை அனைத்தும் பழையது, பயன்படுத்த தகுதியற்றது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதனை ஆய்வு செய்த போலீசாரும், பீட்டர் கூறியதை உறுதிப்படுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, பீட்டர் குறித்த பின்னணி அனைத்தையும் விசாரணை செய்த போலீசார், அவரிடம் இது போன்ற கார்ட்ரிஜ் கேஸ்கள் விமானத்தில் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என எழுதி வாங்கிக் கொண்டு, அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இந்த சம்பவத்தில் பீட்டர் மீது வழக்குகள் எதுவும் பதிவு செய்யாமல் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.

