விமானத்தின் மீது மோதிய பறவை: அவசரமாக தரையிறங்கிய ஏர் ஏசியா விமானம்!

ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானத்தில் பறவை மோதியதால் சென்னையில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 1:56 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 2:22 PM IST

சென்னை: கோலாலம்பூரிலிருந்து சென்னைக்கு வந்த ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானத்தில், திடீரென பறவை மோதியதால் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.

மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரிலிருந்து, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 11:30 மணியளவில் ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானம் வந்தது. தரையிறக்கத்திற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன்பாக, திடீரென விமானத்தின் முன்பகுதியில் ஒரு பறவை மோதி என்ஜின் பகுதிக்குள் விழுந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விமானி, இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் விமானத்தை சென்னையில் அவசரமாக தரையிறக்க உத்தரவிட்டனர். அதன்படி விமானம் பத்திரமாக சென்னையில் தரையிறக்கப்பட்டு, விமானம் நிறுத்தப்படும் இடத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. பின்னர், விமான பொறியாளர் குழுவினர் விமானத்திற்குள் ஏறி இன்ஜின், இறக்கை உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் ஆய்வு செய்தனர். இதில், பறவை மோதியதில் விமானம் சிறிது சேதம் அடைந்துள்ளது. அதனால், அதனை சீரமைக்க தாமதமாகும் என பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவத்தில் திருப்பம்: சிபிஐயின் எஃப்.ஐ.ஆரில் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்ட தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளின் பெயர்கள்!

இதனால், இந்த விமானத்தில் சென்னையில் இருந்து கோலாலம்பூர் செல்வதற்காக தயாராக இருந்த 182 பயணிகள் அனைவரையும், சென்னையில் உள்ள பல்வேறு ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து, விமானத்தில் பழுது பார்க்கும் பணியில் பொறியாளர் குழுவினர் ஈடுபட்டு, நேற்று மாலை 4:30 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து 182 பயணிகளுடன் கோலாலம்பூர் புறப்பட்டு சென்றது.

இந்த சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தும்படி டெல்லியில் உள்ள விமான பாதுகாப்புத் துறையான டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் (Director General of Civil Aviation) உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. பயணிகளுடன் தரையிறங்க வந்த விமானத்தில் பறவை மோதி சென்னையில் அவசரமாக தரையிரக்கப்பட்ட சம்பவம் விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

முன்னதாக, அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை நோக்கி 67 பயணிகளுடன் புறப்பட்ட, இண்டிகோ விமானத்தின் கண்ணாடியில் விரிசல் ஏற்பட்டது. பின்னர், விமானி சாதுரியமாக செயல்பட்டு விமானத்தை பத்திரமாக சென்னையில் தரையிறக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த சில மாதங்களாக அடிக்கடி சென்னை விமான நிலையத்தில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

