தீபாவளி எதிரொலி - சென்னையில் ‘மோசமான’ நிலையை எட்டிய காற்றின் தரக்குறியீடு
சென்னையில் மழை பெய்தும் காற்று மாசு குறையாமல் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. மணலியில் அதிகபட்சமாக 269 என்ற அளவிலும், அரும்பாக்கத்தில் 243 என்ற அளவிலும் காற்றின் தரக்குறியீடு பதிவாகியுள்ளது.
Published : November 9, 2026 at 10:05 AM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசு புகையால் சென்னையில் காற்றின் தரக் குறியீடு 206 என்ற மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்றைய தினம் (நவ.8) தீபாவளி பண்டிகை மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. தீபாவளி என்றாலே அதிகாலையிலேயே எழுந்து, புத்தாடைகளை உடுத்தி பட்டாசுகளை வெடிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் சென்னை மாநகரில் தீபாவளி பண்டிகையான நேற்று பல்வேறு பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடினர்.
காலை நேரத்தில் மழை பெய்ததால், குறைந்த அளவிலேயே பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டன. ஆனால் மதியத்திற்கு பிறகு மழை ஓய்ந்த நிலையில், மாலை நேரத்தில் அதிக அளவில் பட்டாசுகளை வெடிக்கத் தொடங்கினர். இதனால் இரவு 7 மணி முதல் 10 மணி வரை சென்னை முழுவதும் புகை மண்டலம் சூழ்ந்து காணப்பட்டது. சாலைகளில் வரக்கூடிய வாகனங்கள் கூட தெரியாத வகையில் கடும் புகைமூட்டம் சூழ்ந்தது. இந்த நிலையில் இன்று சென்னையில் ஒட்டுமொத்தமாக மாநகரின் காற்றின் தரக் குறியீடு மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது.
பொதுவாக மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரநிலைகளின்படி, காற்றின் தரக் குறியீடு 0 முதல் 100 வரை இருந்தால் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான காற்று என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவே காற்றின் தரக் குறியீடு 200-க்கு மேல் தாண்டினால் சுவாசிப்பதற்குச் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய மற்றும் பொதுமக்களின் ஆரோக்கியத்திற்குப் பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஆபத்தான நிலை என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நேற்றைய தினம் பொதுமக்கள் பட்டாசுகள் வெடித்துக் கொண்டாடிய நிலையில், சென்னையில் மழை பெய்தும் காற்று மாசு குறையாமல் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. சென்னையின் ஒட்டுமொத்த காற்றின் தரக் குறியீடு 206 என்ற அளவை எட்டி மோசமான நிலையை அடைந்துள்ளது.
குறிப்பாக, மணலியில் அதிகபட்சமாக 269 என்ற அளவிலும், அரும்பாக்கத்தில் 243 என்ற அளவிலும் காற்றின் தரக்குறியீடு பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல், கொடுங்கையூரில் 200, ராயபுரத்தில் 199, பெருங்குடியில் 188, வேளச்சேரியில் 134 என்ற அளவில் காற்றின் தரம் மிதமான நிலையில் உள்ளது. கும்மிடிப்பூண்டியில் 163, கடலூரில் 155, புதுச்சேரியில் 217 என்ற அளவில் காற்றின் தரக்குறியீடு பதிவாகியுள்ளது.
தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின்போது பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டதால் உருவான புகை மற்றும் மாசுத் துகள்கள் காற்றில் கலந்துள்ள நிலையில், மழை பெய்தும் காற்று மாசு குறையாதது பொதுமக்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.