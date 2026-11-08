தீபாவளி பட்டாசு வெடிப்பு எதிரொலி: சென்னையில் காற்று மாசு அதிகரிப்பு
மணலியில் காலை 6.05 மணி நிலவரப்படி 246 என்ற அளவும், ராயபுரத்தில் 153 என்ற அளவும் காற்றின் தர குறியீடு பதிவாகியுள்ளது.
Published : November 8, 2026 at 11:27 AM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டியை முன்னிட்டு, மக்கள் பட்டாசு வெடிப்பதால் காற்று மாசு அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, மணலியில் மட்டும் காற்றின் தரக்குறியீடு 246 என்ற அளவைத் தொட்டுள்ளதாக மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் இன்றைய தினம் தீபாவளி பண்டிகை மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது பட்டாசுகள்'தான்.
அதனால், தீபாவளி பண்டிகை அன்று அதிகாலையிலே எழுந்து, புத்தாடைகளை உடுத்தி பட்டாசுகளை உடைப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டிலும் உள்ள மக்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து, இனிப்புகளை பரிமாறிவருகின்றனர்.
குறிப்பாக, சென்னை மாநகரத்தில் நேற்றிலிருந்தே பல்வேறு பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் பட்டாசுகளை வெடிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். மேலும் இன்று அதிகாலை முதல் சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பட்டாசுகளை வெடித்து மக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சென்னையில் ஒட்டுமொத்தமாக மாநகரின் காற்றின் தரக் குறியீடு என்பது மிதமான அளவில் மாசடைந்துள்ளது.
பொதுவாக, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரநிலைகளின்படி, காற்றின் தரக் குறியீடு 0 முதல் 100 வரை இருந்தால் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான காற்று என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவே காற்றின் தரக் குறியீடு 200-க்கு மேல் தாண்டினால் சுவாசிப்பதற்குச் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய மற்றும் பொதுமக்களின் ஆரோக்கியத்திற்குப் பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஆபத்தான நிலை என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஆனால் தற்பொழுது மணலியில் மட்டும் காற்றின் தரக்குறியீடு 246 என்ற அளவைத் தொட்டு மோசம் அடைந்துள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மக்களுக்கு நீண்ட நேரம் இந்த காற்றில் இருக்கும்போது அசௌகரியம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அதிக பாதிப்பை உண்டாக்கும் சூழல் ஏற்படக் கூடும் என்ற அச்ச உணர்வை ஏற்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் சென்னை ராயபுரத்தில் காற்றின் தரக்குறியீடு 153 - ஐ தொட்டுள்ளது. இதனால் ஆஸ்துமா, நுரையீரல் மற்றும் இதய நோய் உள்ளவர்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் இது சுவாசக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி சென்னையின் மற்ற பகுதிகளான அரும்பாக்கம், கொடுங்கையூர், பெருங்குடி, வேளச்சேரி, உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திருப்திகரமான அளவில் காற்றின் தரக் குறியீடு இருந்தாலும் பிற்பகலுக்குப் பிறகு பொதுமக்கள் பட்டாசுகளை வெடிக்கத் தொடங்கினால் மேலும் சென்னையின் காற்றின் தரக் குறியீடு மோசமடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.