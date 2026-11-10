தீபாவளிக்கு பிறகு காற்று மாசுபாடு படிப்படியாக குறைகிறது - சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ்
தமிழ்நாட்டில் பட்டாசு வெடிக்காத கிராமங்களில் சோலார் விளக்குகள் அமைத்தல், மரக்கன்றுகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பசுமை சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜீவ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 7:12 PM IST
சென்னை: "தீபாவளிக்குப் பிறகு காற்று மாசு படிப்படியாகக் குறைந்து வருகிறது; அடுத்த ஆண்டு பசுமைப் பட்டாசு பயன்பாட்டை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில், சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் துறை ராஜீவ், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, தீபாவளிக்கு 7 நாட்களுக்கு முன்பும், தீபாவளி அன்றும், தீபாவளிக்குப் பிறகு 7 நாட்களும் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. இந்த 7 நாள் கண்காணிப்பு நிறைவடைந்ததும் முழுமையான புள்ளி விவரங்கள் வெளியிடப்படும்.
தீபாவளி நாளில் தமிழகத்தில் 39 இடங்களில் காற்றின் தரமும், 34 இடங்களில் ஒலி மாசு அளவும் நேரடியாகக் கண்காணிக்கப்பட்டது. அதில், வளசரவாக்கம் பகுதியில் காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமான பிரிவில் அதிகபட்ச அளவைப் பதிவு செய்துள்ளது.
தீபாவளி நாளில், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகாலை நேரத்தில் மழை பெய்ததுடன், கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றின் வேகமும் மாசு அளவு குறைய உதவியுள்ளது.
கண்காணிக்கப்பட்ட இடங்களில், 4 இடங்களில் காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமான பிரிவிலும், 6 இடங்களில் மோசமான பிரிவிலும், 25 இடங்களில் மிதமான பிரிவிலும், 4 இடங்களில் திருப்திகரமான பிரிவிலும் பதிவாகியுள்ளது.
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கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் காற்று மாசு 4.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், பட்டாசு வெடித்த நேரத்தில் அதிகரித்த மாசு, பின்னர் குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக, இரவு 8 மணி முதல் 11 மணி வரை காற்று மாசு அளவு அதிகமாக இருந்தது. இரவு 11 மணிக்குப் பிறகு படிப்படியாகக் குறைந்தது" என்று தெரிவித்தார்.
தனியார் செயலிகள் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளுக்கு இடையே வேறுபாடு இருப்பதாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, "மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி ஒரு நாள் முழுவதற்குமான சராசரி அளவை வெளியிட்டது. சில தனியார் செயலிகள், ஒரு மணி நேரத்துக்கான அளவுகளை மட்டும் காட்டுகின்றன" என்று விளக்கம் அளித்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி, தமிழகத்தில் காற்றின் தரத்தைக் கண்காணிக்க 80 இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்றுத் தரக் கண்காணிப்பு மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் பட்டாசு வெடிக்காதவை என இதுவரை 18 கிராமங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அதுபோன்ற பட்டாசு வெடிக்காத கிராமங்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தப்படும். அங்கு சோலார் விளக்குகள் அமைத்தல், மரக்கன்றுகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பசுமை சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
பசுமை பட்டாசு பயன்பாட்டை அதிகரிக்க இந்த மாத இறுதியில், சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சங்க நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது. இதில் பசுமைப் பட்டாசு உற்பத்தியை அதிகரிப்பது குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
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பசுமை பட்டாசுகளை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் பட்டாசுகளால் ஏற்படும் மாசு வெளியேற்றத்தை 30 சதவீதம் வரை குறைக்க முடியும். இதற்கான நடவடிக்கைகள் அடுத்த ஆண்டுக்கான உற்பத்தியில் இருந்து முன்னெடுக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய தொழிற்சாலைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இதுவரை 171 தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூலம் 133 தொழிற்சாலைகளும், மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் 38 தொழிற்சாலைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன.
மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் விதிமீறல்கள் சரிசெய்யப்பட்ட பின்னர், 95 தொழிற்சாலைகளுக்கு மீண்டும் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிய தொழிற்சாலைகள் தொடங்குவதற்கும், ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் தொழிற்சாலைகளைத் தொடர்ந்து இயக்குவதற்கும் அனுமதி வழங்குவதில் எந்தத் தொய்வும் இல்லை. சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
வடசென்னை, எண்ணூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏற்கெனவே தொழிற்சாலைகள், குப்பைக் கிடங்கு காரணமாக காற்று மாசு அதிகமாக இருப்பதாகவும், தீபாவளியின்போது பட்டாசு புகையால் பாதிப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளதாகவும் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்குப் பதில் அளித்த அமைச்சர் ராஜீவ், "பருவமழைக் காலத்தில் காற்றின் வேகம் குறைவாக இருப்பதால், காற்று மாசு அதிகமாக பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. வாகனப் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட காரணங்களாலும் காற்று மாசு ஏற்படலாம்" என்றும் தெரிவித்தார்.