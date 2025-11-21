ETV Bharat / state

''நம்முடையதா இது?'' - பழமை வாய்ந்த ஏர் இந்தியா போயிங் விமானம் ஒருவழியாக விற்பனை!

ஏர் இந்தியா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் கேம்பல் வில்சன், ''சமீப காலம் வரை இது போன்ற விமானம் நமக்கு சொந்தமானது என்பது கூட தெரியாது'' என்று ஊழியர்களிடம் கூறினார்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மும்பை: பயணிகளின் நினைவில் இருந்து மறைந்து, ஆவணங்களில் இருந்தும் விடுபட்ட சுமார் 40 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த போயிங் ஏர் இந்தியா விமானம் 737-200 கடந்த வாரம் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

விமானக் குழு கண்காணிப்பு வலை தளமான Planespotters.net இல் கிடைத்த தகவல்கள் அடிப்படையில், சுமார் 43 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த போயிங் 737-200 ரக பயணிகள் விமானம் கடந்த செப்டம்பர் 1982 இல் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸுக்கு வாங்கப்பட்டது. இந்த விமானம் கடந்த 1998 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அலையன்ஸ் ஏர் நிறுவனத்தால் குத்தகைக்கு விடப்பட்டது.

இந்நிலையில் கடந்த ஜூலை 2007 ஆம் ஆண்டு சரக்கு விமானமாக மாற்றப்பட்டு இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தால் இயக்கப்பட்டது. இதன் பிறகு கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்த விமானம் ஏர் இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே ஏர் இந்தியாவை கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு டாடா குழுமம் கையகப்படுத்தியது.

ஆனாலும் சரக்குகளை கையாளும் பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட போயிங் 737-200 விமானம் இந்திய தபால் நிலையத்தின் பயன்பாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அதே சமயம் டாடா குழுமத்திற்குச் சொந்தமான இந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தை அகற்றும்படி கேட்கப்படும் வரை கொல்கத்தா விமான நிலைய தொலைதூர பார்க்கிங் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில் இவ்வளவு பழமை வாய்ந்த விமானம் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டே விற்பனை செய்யப்பட்ட தகவல் கடந்த வாரம் தான் ஊழியர்களுக்கு தெரிய வந்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக ஏர் இந்தியாவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் கேம்பல் வில்சன் ஊழியர்களிடம் கூறுகையில், ''சமீப காலம் வரை இதுபோன்ற ஒரு விமானம் எங்களுக்கு சொந்தமானது என்பதே தெரியாது. கடந்த வாரம் 2012 முதல் தரையிறக்கப்பட்டிருந்த B737-200 விமானத்தை (VT-EHH) விற்பனை செய்து, பரிமாற்றம் செய்யும் பணியை விமான நிறுவனம் நிறைவு செய்தது.

பழைய விமானத்தை அப்புறப்படுத்துவது அசாதாரணமானது இல்லை என்றாலும் இது அசாதாரணமானது தான். ஏனென்றால் சமீபத்தில் வரை இது, நாங்கள் வைத்திருக்கும் ஒரு விமானம் என்று கூட எங்களுக்கு தெரியாது. தனியார்மயமாக்கலுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த விமானம் இந்தியா தபால் நிலைய பணிக்காக இயக்குவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் காலப்போக்கில் அது நினைவிலிருந்து மறைந்து போனது.

கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் உள்ள எங்கள் நண்பர்கள் தொலைதூர பார்க்கிங் விரிகுடாவில் அது இருப்பதை எங்களுக்குத் தெரிவித்து, அதை அகற்ற சொன்னபோது தான் அது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. உண்மையில் விமானம் எங்களுடையதுதான் என்பதை பரிசோதித்த பிறகு விற்பனை செய்துள்ளோம்.'' என்று கூறினார்.

