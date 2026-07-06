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அவசரமாக தரையிறங்கிய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்; வண்டலூர் அருகே பரபரப்பு

விமானப்படை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஹெலிகாப்டரை ஆய்வு செய்து சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அவசரமாக தரையிறங்கிய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்
அவசரமாக தரையிறங்கிய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 3:28 PM IST

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சென்னை: வண்டலூர் அடுத்த கீரப்பாக்கத்தில் என்ஜின் கோளாறு காரணமாக இந்திய விமானப் படைக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர் அவசரமாக தரையிறங்கியதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை தாம்பரத்தில் உள்ள இந்திய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான இசட் ஏ 1420 என்ற ஹெலிகாப்டர் இன்று பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தது. அப்போது திடீரென என்ஜின் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து வண்டலூரை அடுத்த கீரப்பாக்கத்தில் ஹெலிகாப்டர் உடனடியாக தரையிறங்கப்பட்டது. இதனால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே விமானப்படை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஹெலிகாப்டரை ஆய்வு செய்து சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனிடையே அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள், ஹெலிகாப்டர் பார்வையிட்டு செல்ஃபி எடுத்து செல்கின்றனர்.

இதையடுத்து அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில மணி நேரங்களில் குறைபாடு சரி செய்யப்பட்டு ஹெலிகாப்டர் மீண்டும் விமானப்படை தலைமையகத்திற்கு திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு
விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்
AIR FORCE
HELICOPTER
EMERGENCY LANDING

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