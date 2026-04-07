வேட்பாளர் ரெடி, ஆனா படிவம் மட்டும் ரெடி இல்ல; சசிகலா கட்சியின் வேட்பாளர் செய்த அலப்பறை

ஒட்டப்பிடாரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 28 பேர் மனுத்தாக்கல் செய்த நிலையில், 21 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன.

அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்யும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 4:43 PM IST

தூத்துக்குடி: ஒட்டப்பிடாரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் சசிகலா கட்சியின் வேட்பாளர் செய்த செயலால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் அனல் பறக்கும் சூழலில், அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்யும் காலக்கெடு நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. அதன்படி, இதுவரை 7,454 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையமும் அறிவித்துள்ளது.

இதுபோன்ற சூழலில் தான் நேற்று வி.கே.சசிகலா தொடங்கிய கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட கடைசி நேரத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்த வேட்பாளரால் ஒட்டப்பிடாரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.

அதாவது, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழியும், அதிமுகவின் முன்னாள் இடைக்காலப் பொதுச்செயலாளருமான வி.கே. சசிகலா, கடந்த மார்ச் 13ஆம் தேதி அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் (AIPTMMK) என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கினார். தொடர்ந்து, பசும்பொன் மக்கள் தேசம், வெள்ளாளர் முன்னேற்றக் கழகம் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்.

சசிகலா கட்சி சார்பில் அவரது வேட்பாளர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதும் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். அந்த வகையில் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் அமுதா என்பவர் போட்டியிடவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று 3 மணியளவில் வேட்புமனு தாக்கல் முடியும் தருவாயில் சரியாக 2:40 மணிக்கு வேட்பாளர் அமுதா வந்ததும், அதன் பிறகு நடந்த சம்பவம் சிரிப்பலையையும், கொஞ்சம் வேதனையையும் கிளப்பியுள்ளது.

ஆம், வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய வந்த வேட்பாளர் அமுதா, அதிகாரியிடம் நம்பிக்கையுடன் வேட்புமனுவை நீட்டியதும், தேர்தல் அலுவலர் சுப்புலட்சுமி அமுதாவின் முகத்தை பார்த்து விண்ணப்ப படிவம் எங்கே? என கேள்வியெழுப்பினார்.

அதற்கு வேட்பாளர் அமுதா, “இதுதானே படிவம்?” என்றவுடன், “அது இது இல்லைங்க... படிவம் எங்கே?” என அதிகாரி கேட்டார். அப்போது உடன் வந்தவர்கள், “காரில் மறந்து வச்சுட்டோம். எடுத்துவிட்டு வரோம்” என ஓடோடி சென்று எடுத்து வந்தனர்.

ஆனால், அந்த படிவத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட நிரப்பவில்லை. அதனைக் கண்டதும் கோபமடைந்த தேர்தல் அதிகாரி, “முதலில் படிவத்தை நிரப்புங்கள்” என்றவுடன் அதற்குள் வேறு ஒரு படிவம் எடுத்து வந்தார்கள் வேட்பாளருடன் வந்தவர்கள். பின்னர், 2B படிவம் எங்கே? என கேட்டதும், அங்கே இருந்த அனைவரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

“2B-ஆ? அது என்ன புதிய subject-ஆ?” என்று அவர்கள் கையில் வைத்திருந்த அத்தனை படிவத்தையும் அலுவலர் கையில் நீட்டிய நிலையில், அந்த விண்ணப்பப் படிவத்தை பார்த்த தேர்தல் அலுவலர் திடுக்கிட்டார். மேலும், “இதில் என்ன நான் நிரப்பக்கூடிய இடத்தில் முழுவதும் வேட்பாளர்களாகிய நீங்களே முழுவதும் நிரப்பிவிட்டீர்களா? என அதனை எதிர்பார்க்காத தேர்தல் அலுவலர் சிரிப்பதா? பரிதாபப்படுவதா என்பதே தெரியாமல் வாயை மூடி கொஞ்சம் சிரிக்கத் தொடங்கினார். இதனால் அங்கு சிரிப்பலை எழுந்தது.

சரி என வேட்பாளரை உறுதிமொழி வாசிக்கக் கூறியபோது, அமுதா சற்றே திணற அருகிலிருந்த அவரது மகள் சொல்லிக் கொடுத்தார். அதனைக் கண்ட அதிகாரி, “வேட்பாளர்தான் வாசிக்க வேண்டும். நீங்கள் இல்லை” என தடுத்தார். அப்போது பின்னால் இருந்த ஒருவர், “அவருக்கு கண்ணாடி இல்லாததால், சரியாக பார்க்க முடியாது” என சமாளித்த நிலையில், அமுதாவும் மெதுவாக வாசிப்பை முடித்தார்.

பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் வேட்புமனுவை வாங்கிய அதிகாரி, “மனுவை வாங்கிக் கொள்கிறேன். ஆனால், படிவமே சரியா இல்லையே! வேட்புமனு Accept-ஆக வாய்ப்பு குறைவே" என்றவுடன் பதற்றமான அமுதா அழத்தொடங்கினார். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு அங்கிருந்து அனைவரும் களைந்து சென்றனர்.

இன்று காலை ஒட்டப்பிடாரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 28 பேர் மனுத்தாக்கல் செய்த நிலையில், 21 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்ட நிலையில், 7 பேர் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. இவற்றில் அமுதாவின் மனுவும் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

