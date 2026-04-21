திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள் - ஹைதராபாத் எம்.பி அசாதுதீன் ஓவைசி மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவு

ஹைதராபாத் எம்.பி அசாதுதீன் ஓவைசி திமுகவிற்கு ஆதரவாக வாக்காளிக்க வேண்டி காணொளி வெளியிட்டுள்ளார்.

Published : April 21, 2026 at 11:43 AM IST

ஹைதராபாத் : தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர்களை அனைவரும் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் வாக்களித்து வெற்றிப் பெற வைக்குமாறு ஏஐஎம்ஐஎம் தலைவரும், ஹைதராபாத் எம்.பியுமான அசாதுதீன் ஓவைசி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. திமுக, அதிமுக கூட்டணிகள் கட்சிகள், நாதக மற்றும் தவெக என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அரியணை ஏறபோவது யார் என மக்கள் ஆர்வத்துடன் தேர்தல் நாளை நோக்கி காத்துக் கொண்டுள்ளனர். இன்றுடன் (ஏப்ரல் 21) தேர்தல் பரப்புரை முடிவடையும் நிலையில், இறுதி கட்டப் பரப்புரை அனல் பறக்கும் வேகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மாநிலம் முமுவதும் தேர்தல் திருவிழா களைக்கட்டியுள்ளது.

இந்நிலையில், அகில இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இத்தேஹாதுல் முஸ்லிமீன் (ஏஐஎம்ஐஎம்) தலைவரும், ஹைதராபாத் எம்.பியுமான அசாதுதீன் ஓவைசி திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவளித்துள்ளார். தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்ட அவர், தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர்கள் அனைவரும் அவர்களின் பொன்னான வாக்கை மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணிக்கு அளித்து அனைத்து வேட்பாளர்களையும் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டார்.

மக்களின் ஆதரவுடன் மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி அமைப்பார் என எதிர்பார்பதாகவும், ஏஐஎம்ஐஎம் திமுகவை ஆதரிப்பதாக ஏற்கனவே தெரிவித்த நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி திமுக மற்றும் அதனின் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாக்களித்து வெற்றிப் பெற வைக்க வேண்டும் எனவும், குறிப்பாக வாணியம்பாடியில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர் சையத் ஃபாரூக்கிற்கு வாக்களிக்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார்.

இதையும் படிங்க : மதுரையில் 5 ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செய்த சாதனைகள்: பட்டியல் போட்டு பேசிய சு.வெங்கடேசன் எம்.பி.

இதனிடையே, திமுக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களும் பரப்புரையில் கலந்து கொண்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர். டெல்லியில் இருந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், பீகார் முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவ், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டனர்.

அதே போன்று, அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாவு நாயுடு ஆகியோரும் பரப்புரை மேற்கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

