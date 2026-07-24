ETV Bharat / state

அதிமுக தோல்விக்கு சி.வி.சண்முக்ததின் தலையீடே காரணம் - அதிமுக விழுப்புரம் மா.செ குற்றச்சாட்டு

திண்டிவனம், வானூர், விழுப்புரம் ஆகிய தொகுதியில் அதிமுக தோல்வி அடைய சி.வி.சண்முகத்தின் தலையீடு முக்கிய காரணம் என விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அதிமுக தோல்விக்கு சி.வி.சண்முகத்தின் தலையீடு முக்கிய காரணம் என விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தலில் பெற்ற தோல்விக்கான காரணம் குறித்தும், எதிர்காலத்தில் கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்தும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டம் வாரியாக மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகையில் விழுப்புரம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, மாவட்டத்தின் தற்போதைய கட்சி அமைப்பு, உறுப்பினர் சேர்க்கை, களப்பணிகள் மற்றும் எதிர்கால தேர்தல் பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நிர்வாகிகளுடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை
நிர்வாகிகளுடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள பல்வேறு நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது, "பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகிகளை அழைத்து அவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார். கடந்த தேர்தல்களில் நடந்த நிகழ்வுகளையும், வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி குறித்தும் அறிவுரைகளை வழங்கினார்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அதிமுக தற்போதுதான் எழுச்சியாக உள்ளது. சி.வி.சண்முகத்தின் குடும்பத்தால், விழுப்புரத்தில் உள்ள கட்சிக்காரர்களின் கைகள் கட்டப்பட்டு அடிமையாக்கப்பட்டு இருந்தனர். தற்போது அடிமைக் கயிறுகள் அகற்றப்பட்டு கட்சி எழுச்சியாக உள்ளது.

பொதுச்செயலாளரை சந்தித்தால் பதவியில் இருந்து எடுத்துவிடுவேன் என அனைவரையும் சி.வி.சண்முகம் மிரட்டி வைத்திருந்தார். இதனால் பொதுச்செயலாளரை சந்திக்க முடியாத சூழல் இருந்து வந்தது. ஆனால் இன்று பொதுச்செயலாளரை அனைவரும் எளிதாக சந்தித்து வருகிறார்கள். கட்சி இப்போதுதான் எழுச்சியாகவும் வளர்ச்சியாகவும் உள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அதிமுக தேர்தல் தோல்விக்கு சி.வி சண்முகம் தான் முக்கிய காரணம். அவர் போட்டியிட்ட மைலம் தொகுதியில் மட்டும் வேலை செய்துவிட்டு திண்டிவனம், வானூர், விழுப்புரம் ஆகிய தொகுதியில் அதிமுகவை தோல்வி அடைய செய்துள்ளார்.

சி.வி சண்முகத்தின் ஆதரவார்களில் சிலர் பொய் சொல்லி சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர். அவர்கள் வழங்கிய ராஜினாமா கடிதத்தில் பொய்யான கையெழுத்து உள்ளது. சிலரை அவர்கள் வற்புறுத்தி கையெழுத்து வாங்கியுள்ளனர். 1100 பேர் ராஜினாமா செய்ததாக கூறப்பட்ட தகவல் முற்றிலும் பொய். சி.வி சண்முகம் வெளியேரியதால் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக 100% வெற்றி பெரும்" என்றார்.

TAGGED:

ADMK
விழுப்புரம்
அதிமுக
சி வி சண்முகம்
CV SHANMUGAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.