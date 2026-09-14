இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கண்டிப்பாக வெல்லும்: எடப்பாடி பழனிசாமி
முதலமைச்சர் விஜய் வெளிநாடு பயணங்களை முடித்துக் கொண்டு வந்த பிறகுதான் அவர் என்ன முதலீடுகளை ஈர்த்து கொண்டு வந்தார் என்பது தெரியவரும் என இபிஎஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : September 14, 2026 at 8:43 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கண்டிப்பாக வெற்றிபெறும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் அவர், "அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள். இடைத்தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக சிறப்பான வெற்றி பெறும். ஏற்கனவே மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அதிமுகவே வெற்றி பெற்றிருந்தது. இரண்டு தொகுதியுமே அதிமுக செல்வாக்கு பெற்ற தொகுதி, இரண்டு தொகுதியில் நிச்சயம் அதிமுக வேட்பாளர்கள் மாபெரும் வெற்றி பெறுவார்கள்" என்றார்.
முதலமைச்சரின் வெளிநாடு பயணம் தொடர்பாக பதிலளித்த அவர், "முதலமைச்சர் விஜய் வெளிநாடு பயணங்களை முடித்துக் கொண்டு வந்த பிறகுதான் அவர் என்ன முதலீடுகளை ஈர்த்து கொண்டு வந்தார் என்பது குறித்து விரிவாக தெரியும். தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக அவர் லண்டன் சென்றிருப்பதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வந்துள்ளன. அவர் வந்த பிறகு அது குறித்து விரிவாக பேசுகிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.
விஜய் சேதுபதிக்கு எதிராக சிலர் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்களை முன்வைப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, "நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு எதிராக சமூக வலைதளத்தில் கருத்து தெரிவித்து வரும் சம்பவம் குறித்து எனக்கு முழுமையாக தெரியவில்லை" என்றார்.