ஆளுநர் பதவியேற்றதும் முதல் ஆளாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மீது அதிமுக கொறடா புகார்
அதிமுக பொதுக்குழு விரைவில் கூட்டப்படும்; அங்கு வந்து சி.வி.சண்முகம் தனது கருத்துகளைத் தெரிவிக்கலாம் என்று அக்கட்சியின் சட்டப்பேரவை கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியுள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் தமிழ்நாட்டின் முழுநேர ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் இன்று (அக்.15) முறைப்படி கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இதைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவின் சட்டப்பேரவை கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தனபால் ஆகியோரை ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து வழங்கி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் வாழ்த்துகள் தெரிவித்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது, அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மீது அவர்கள் புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, "அதிமுகவின் 6 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பல கோடி ரூபாய் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி அவர்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்துள்ளதாகப் புகார் அளித்துள்ளோம். இடைத்தேர்தலின் மூலம் ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக தவெக அரசு விதிகளுக்கு முரணாகச் செயல்படுவதாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளோம்.
மூத்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அதிமுகவைச் சேர்ந்த 15 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் அணிக்கு வரவுள்ளதாகத் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். மேடைகளிலும், ஊடகங்களிலும் அவர் தெரிவித்து வரும் கருத்துகளுக்கான ஆதாரங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய அறிக்கைகளை ஆளுநரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளோம். சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
ஏற்கெனவே அளிக்கப்பட்ட அதிமுகவின் புகார் மனுக்கள் மற்றும் தற்போது அளிக்கப்பட்ட மனு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரியுள்ளோம். உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஆளுநர் உறுதியளித்துள்ளார். நடவடிக்கை எடுப்பதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டால் சட்டரீதியாக நீதிமன்றத்தை நாடுவோம்.
அதிமுக பொதுக்குழு விரைவில் கூட்டப்படும். சி.வி. சண்முகம், விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மாவட்டச் செயலாளராகவும், அமைச்சராகவும் இருந்தபோது நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் ஆளும் கட்சித்தான் வெற்றி பெற்றது. தனது கருத்துகளை அதிமுக பொதுக்குழுவில் அவர் தெரிவிக்கலாம்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்த்துக் கொண்டு மதுராந்தகத்தில் அதிமுக முன்பு பெற்ற வாக்குகளைவிட 10,000 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்றுள்ளனர். எனவே அவர்கள் பெற்ற வாக்குகள் பெரிய வெற்றி அல்ல. மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றிருப்பது தற்காலிக வெற்றிதான். தவெக வெற்றி, பணநாயக வெற்றி. அதிமுக தனியாக நின்ற மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் 27% பேர் இரட்டை இலை, எடப்பாடி பழனிசாமிக்காக அளித்துள்ளனர்.
அதிமுக தமிழ்நாடு மக்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட இயக்கம். அதிமுக சார்பில் வெற்றிப் பெற்றவர்கள் ராஜினமா செய்ததால்தான் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது" என்று தெரிவித்தார்.