"பதவியை ராஜினாமா செய்ய போறேன்". விழுப்புரம் நகர அதிமுக நிர்வாகி பசுபதி கண்ணீர்
Published : March 24, 2026 at 3:58 PM IST
விழுப்புரம்: அதிமுக-வின் விழுப்புரம் தெற்கு நகர செயலாளர் பசுபதி, தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதாகவும், தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு அனுப்ப உள்ளதாகவும் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் அதிமுக தெற்கு நகர செயலாளர் பசுபதி. இவர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்யப் போவதாக கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகத்திற்கு எதிராக அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வந்த இவர், அவருக்கு எதிராக போர்க்கொடியை தூக்கினார்.
குறிப்பாக, சிவி சண்முகத்தின் சகோதரர் ராதாகிருஷ்ணனின் தலையீடு அதிகமாக உள்ளதாகவும், அவர் தன்னை தொடர்ந்து அவமதிப்பு செய்து வருவதாகவும் பசுபதி குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். இந்த நிலையிலேயே அவர் நேற்று (திங்கள்கிழமை) தன்னுடைய ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதைத்தொடர்ந்தே தற்போது அவர் அதிமுக-வில் இருந்து வெளியேற இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார்.
இதுகுறித்து இன்று விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பசுபதி, "அதிமுகவில் வழங்கப்பட்ட நகர செயலாளர் பொறுப்பிலிருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும் விலகுவதாக முடிவு செய்துள்ளேன். இந்த விலகல் தொடர்பான கடிதத்தை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அனுப்ப உள்ளேன்" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அதிமுக-வில் பயணிக்க கட்சி தலைமை விரும்பும்பட்சத்தில் தான் தொடர்ந்து கட்சிக்காக பணியாற்றுவேன் என்றும், அதிமுக-வில் பணியாற்ற விரும்புகிறேன்" என்றும் கூறினார். அதேநேரத்தில், "மாற்று கட்சிகளிலிருந்து அழைப்புகள் வந்தாலும் வேறொரு கட்சிக்கு செல்லமாட்டேன்" எனவும் அவர் உருக்கமாக கூறினார்.
மேலும், "தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் அதிமுக வெற்றி பெற்று எடப்பாடியே ஆட்சி அமைக்க வேண்டும். அதுவே எனது ஆசை" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
அத்துடன், "அதிமுகவில் சிவி சண்முகம் தொடர்ந்து தன்னையும், கட்சியினரையும் அவமானம் செய்து வருகிறார். மேலும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வன்னியர் மற்றும் பட்டியலின சமூக மக்கள் பெரும்பாலும் உள்ள நிலையில் பட்டியலின சமூகத்தினருக்கு ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் பதவி கூட வழங்கப்படவில்லை. அதேநேரத்தில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள உடையார் சமூகத்திற்கு 5 ஒன்றிய செயலாளர் பதவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்று பசுபதி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.