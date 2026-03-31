'கட்சியில் உழைத்தவர்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லை' பதவியை ராஜிநாமா செய்த அதிமுக நிர்வாகி
எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராகக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியனும், மாவட்ட செயலாளர் பவுன்ராஜும் தோல்வி அடையக்கூடிய வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக வி.ஜி.கே.செந்தில்நாதன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 31, 2026 at 5:25 PM IST
மயிலாடுதுறை: அதிமுகவில் உழைத்தவர்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லை எனக்கூறி அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில் நாதன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள சூழலில், அனைத்து கட்சிகளும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றனர். அதேபோல, அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, மயிலாடுதுறை மாவட்ட அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் வெடித்துள்ளது. குறிப்பாக, குத்தாலம் அதிமுக வடக்கு ஒன்றிய செயலாளராக இருக்கும் வி.ஜி.கே.செந்தில்நாதன் வேட்பாளர் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுக்கா வழுவூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வி.ஜி.கே.செந்தில்நாதன். இவரின் தந்தை உள்பட குடும்பத்தினர் அனைவரும் பாரம்பரியமாக அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள். செந்தில்நாதன் தனது 18 வயதில் அதிமுகவில் இணைந்தார். அதனை தொடர்ந்து கிளைக் கழகச் செயலாளராக அதிமுகவில் பணியாற்றி வந்தார்.
அதைத்தொடர்ந்து தொடர்ந்து 4 முறை வழுவூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக பணியாற்றிய அவர், 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் அதிமுக மாவட்ட செயலாளராக பொறுப்பேற்றார். ஆனால், 6 மாதத்தில் அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அதைத் தொடர்ந்து, கட்சியில் அவமரியாதை செய்யப்பட்டதால் அதிமுகவின் கூட்டத்திற்கு செல்வதை தவிர்த்து வந்துள்ளார் வி.ஜி.கே.செந்தில்நாதன். இந்த நிலையில் தான், வி.ஜி.கே.செந்தில்நாதனுக்கு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எம்எல்ஏ சீட்டு வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகக் கூறி, மீண்டும் குத்தாலத்தில் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, மயிலாடுதுறை சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுகவின் கூட்டணி கட்சியான பாமகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வி.ஜி.கே.செந்தில்நாதன், “35 ஆண்டுகாலமாக கட்சியில் பணியாற்றி வரும் தனக்கு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்கப்படவில்லை. முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன், மாவட்டச் செயலாளர் எஸ்.பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவரும் இணைந்து, தன்னை பழி வாங்கும் நோக்கில் செயல்படுவதால், தற்போது தனக்கு வழங்கப்பட்ட குத்தாலம் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறேன்.
மேலும், கட்சியின் அடிப்படை தொண்டனாகவே இருந்து உழைக்க விரும்புவதாக கூறி அதிமுக பொதுச் செயலாளருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளேன். முதலமைச்சராகலாம் என்ற கனவில் இருந்த ஓ.எஸ்.மணியன், எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக கூடாது என்ற நோக்கத்தில், டெல்டா மாவட்டங்களில் தோல்வியை தழுவும் வேட்பாளர்களை நியமித்துள்ளார்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன், மாவட்டச் செயலாளர் எஸ்.பவுன்ராஜ் ஆகியோரால், கட்சியில் உள்ள மூத்த நிர்வாகிகள் ஓரங்கட்டப்பட்டு விட்டனர். அதிமுக ரத்தம் உடம்பில் ஓடும் தன்னை போன்றவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்காமல் அவமரியாதை செய்வதை, கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு தெரியப்படுத்தவே பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாகவும்” தெரிவித்தார்.