ஆட்சி அமைக்க அதிமுக முயற்சி எடுத்தது உண்மை - மார்க்சிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி
விஜய் மதச்சார்பின்மை கொள்கையில் உறுதியாக உள்ளார் என என சிபிஎம் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி கூறினார்.
Published : May 9, 2026 at 2:26 PM IST
மதுரை: அதிமுக ஆட்சி அமைக்க முயற்சி எடுத்தது உண்மை என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை நரிமேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் "மார்க்சிய ஆசான் தோழர் எஸ்.ஏ.பி" என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி கலந்து கொண்டு நூலை வெளியிட்டார். இந்நிகழ்ச்சியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய கட்டுப்பாட்டுக் குழுத் தலைவர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன், மத்திய குழு உறுப்பினர் கே.பாலபாரதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி, தவெகவுக்கு ஆதரவாக சிபிஎம் எடுத்த முடிவு குறித்தும், ஆளுநரின் நடவடிக்கை குறித்தும் பேசினார். அது மட்டுமின்றி, அதிமுக ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்ததாகவும், பாஜக கூட்டணியில் உள்ளவர்களை ஏற்க மாட்டோம் எனவும் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், ”மக்களின் தீர்ப்புக்கு எதிராக செயல்பட டெல்லி முயற்சிக்கிறது. அதிமுக மூலம் பின்வாசல் வழியாக ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வர பாஜக துடிக்கிறது.
குதிரை பேர நடைமுறைக்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள். ஆளுநரின் கால தாமதம் காரணமாகவே இது நடக்கிறது. டி.டி.வி. தினகரன் புகார் தொடர்பாக எனக்கு தெரியாது. தவெக அளித்த கடிதம் குறித்து ஆராய வேண்டியது ஆளுநரின் வேலை அல்ல. தனிப்பெரும் கட்சிக்கு ஆட்சி அமைக்க அனுமதி கொடுப்பது மட்டுமே ஆளுநர் செய்ய வேண்டியது” என தெரிவித்தார்.
மேலும் தவெகவுக்கு ஆதரவு என்பது குறித்து பேசிய அவர், “விஜய் மதச்சார்பின்மை கொள்கையில் உறுதியாக உள்ளார். அவர் மதச்சார்பற்ற அரசை அமைப்பதாக தான் எங்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லி இங்கு ஆட்சியை பிடிக்க முயல்வது தவறு. நாங்கள் தவெக விஜய்யை நம்புகிறோம்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திமுக - அதிமுக ஆட்சி அமைப்பதாக வந்த தகவல் வதந்தி. ஆனால், அதிமுக ஆட்சி அமைக்க முயற்சி எடுத்தது உண்மை. அவர்கள் பாஜக கூட்டணியில் உள்ளார்கள். அதனால் அதை நாங்கள் ஏற்கவில்லை. எங்களுக்கும் திமுகவுக்கும் எந்த சிக்கலுமில்லை. கூட்டணி சுமூகமாக தொடர்கிறது” என்றார்.