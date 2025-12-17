ETV Bharat / state

வாக்குரிமை உள்ள கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் லேப்டாப்? - அதிமுக பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை மனதில் வைத்துக்கொண்டு, வாக்குரிமை உள்ள மூன்றாம் ஆண்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் லேப்டாப் வழங்கப்படுவதாக அதிமுக மாணவர் அணி செயலாளர் சிங்கை ராமச்சந்திரன் பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டினார்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினர்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 17, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 11, 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் மற்றும் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் விலையில்லா லேப்டாப் வழங்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி அதிமுகவினர் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

2025-26ம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையில், கல்லூரியில் பயிலும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்கள் 20 லட்சம் பேருக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

அதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளும் தீவிரமாக நடந்து வந்த நிலையில், முதற்கட்டமாக 10 லட்சம் லேப்டாப்களை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த விலையில்லா லேப்டாப் டிசம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது ஜனவரிக்குள் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2011-ஆம் ஆண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்தார். தொடர்ந்து, 2019 வரை மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, கரோனா தொற்று பரவல் காரணமாகவும், அதன் பிறகு திமுக ஆட்சியிலும் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படவில்லை. தற்போது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கை ராமச்சந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், +1, +2 மற்றும் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் விலையில்லா லேப்டாப் வழங்கக்கோரி, சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே அதிமுக மாணவர் அணியினர் சார்பில் இன்று (டிச.17) ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது திமுக அரசை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

அதிமுக மாணவர் அணி செயலாளர் சிங்கை ராமச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் பாலகங்கா, ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ், விருகை ரவி, வி.எஸ்.பாபு, கந்தன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிங்கை ராமச்சந்திரன், “அதிமுக ஆட்சியின்போது சுமார் 52 லட்சம் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினியை வழங்கியுள்ளோம். அதன்மூலம் பயனடைந்த நபர்கள், வெளிநாடுகள் முதல் இந்தியாவில் அமைந்துள்ள பெரிய நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: அன்புமணி அரசியல் பம்மாத்து வேலைகள் இனி எடுபடாது - ராமதாஸ்

ஆனால், அடுத்து வந்த திமுக ஆட்சியில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக நிதியில்லை எனக்கூறி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படவில்லை. தற்போது, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், அதனை மனதில் வைத்து வாக்கு உள்ள மூன்றாம் ஆண்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் லேப்டாப் வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது திமுக அரசு.

தற்போது மூன்றாம் ஆண்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்க உள்ள லேப்டாப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால், 11, 12 மற்றும் கல்லூரியில் படிக்கும் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு என அனைத்து மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கினால், அது அவர்களின் கல்விக்கு பேருதவியாக இருக்கும். ஏனென்றால், அன்பில் மகேஸ் மகனுக்கோ, உதயநிதி மகனுக்கோ லேப்டாப் வேண்டும் என்றால், அவர்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள். ஆனால், இன்று வசதி இல்லாதவர்கள் தான் அரசுப் பள்ளியில் படிக்கிறார்கள். அவர்கள் பயனடைய வேண்டும் என்பதற்குதானே இந்த திட்டம்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

FREE LAPTOP ISSUE
AIADMK STUDENT WING PROTEST
AIADMK PROTEST FOR FREE LAPTOP
இலவச லேப்டாப் திட்டம்
FREE LAPTOP FOR SCHOOL STUDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.