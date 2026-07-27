எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தது ஏன்? சபாநாயகரிடம் அளித்த விளக்க கடிதத்தின் நகலை கேட்கும் அதிமுக
முன்னதாக, சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுகவின் நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர்.
Published : July 27, 2026 at 6:55 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் வெற்றி பெற்று பதவியை ராஜிநாமா செய்த எம்எல்ஏக்கள் அளித்த விளக்க கடிதத்தின் நகலை தங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என, சபாநாயகரை சந்தித்து, அதிமுக சட்டமன்ற கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து, அதிமுக சட்டமன்ற கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரரை சந்தித்தார்.
இந்த சந்திப்புக்குப் பின் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அதிமுக சட்டமன்ற கட்சி தலைவர், முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆணையின் அடிப்படையில், அதிமுகவில் வெற்றி பெற்று, குதிரை பேரத்தின் மூலமாக ஆளும் கட்சியில் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தோம்.
அதன் அடிப்படையில் ஏற்கனவே 7-ஆம் தேதி, 17-ஆம் தேதி, 21-ஆம் தேதி ஆகிய தேதிகளில் பேரவைத் தலைவரிடம் அதிமுக சட்டமன்றக் கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியால் கொடுக்கப்பட்ட கடிதத்தின் அடிப்படையில், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்து, மீண்டும் நாங்கள் பேரவைத் தலைவரை சந்தித்து முறையிட்டுள்ளோம்.
நாங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் தேவையான விளக்கங்களை கேட்டிருந்தோம். அதன்படி உரிய விளக்கங்கள் எங்களுக்கு தரவில்லை. எனவே, கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அளித்த பதில் நகலை (காப்பியை) எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் இன்று சபாநாயகரிடம் கேட்டுள்ளோம்.
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரிந்தால்தான், அதற்குரிய பதிலை நாங்கள் மீண்டும் சபாநாயகரிடம் தெரிவிக்க முடியும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் மீண்டும் பேரவைத் தலைவரை சந்தித்து எங்களுடைய கருத்துக்களை முன் வைத்துள்ளோம்.
மேலும் நாங்கள் கேட்ட விவரங்களை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் தருவதாக சொல்லியிருக்கிறார். அவர் தந்த பிறகு அதன் மீது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உரிய முடிவினை எடுப்பார்" என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுகவின் நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதை தொடர்ந்து கரூர், விராலிமலை உள்ளிட்ட அதிமுக வென்ற தொகுதிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து, தவெகவில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டனர். அதற்கு முன்பாக, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததற்காக இவர்கள் மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்ததால் அதிமுக தலைமை அதை ஏற்றுக்கொண்டது. இருப்பினும், தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.