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முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு - அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமாரை கைது செய்யக்கோரி புகார்

அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற அவதூறு கருத்துகளையும் தனிநபர் விமர்சனங்களையும் பேசாத வகையில் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்.பி உதயகுமார் மீது தவெகவினர் புகார்
ஆர்.பி உதயகுமார் மீது தவெகவினர் புகார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 8:17 AM IST

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தூத்துக்குடி: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையிலும், பெண்கள் குறித்து தரக்குறைவாகவும் பேசிய அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமாரை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் த.வெ.க நிர்வாகிகள் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகஸ்ட் 8 சனிக்கிழமை அன்று தூத்துக்குடி மாவட்ட அ.தி.மு.க சார்பில் அம்மா பேரவை நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், அம்மா பேரவை மாநில செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஆர்.பி. உதயகுமார் கலந்துகொண்டு பேசினார்.

அப்போது அவர் பேசும்போது, “உலகத்திலேயே வறட்சிக்கு நிவாரணம் கொடுத்த ஒரே அரசு அ.தி.மு.க அரசு தான். தற்போது முதலமைச்சராக இருக்கும் ஜோசப் விஜய்க்கு குறுவை சாகுபடி என்றால் என்னவென்று தெரியுமா? டெல்டாவில் ஏற்பட்டிருக்கும் வறட்சி பற்றி தெரியுமா?

‘காவிரி தண்ணியாவது ஏதாவது, எங்க அண்ணி பற்றி யார் பேசினார்?’ என்று கட்சிக்காரர்கள் கேட்கிறார்கள்.

தூத்துக்குடி நிகழ்ச்சியில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார்
தூத்துக்குடி நிகழ்ச்சியில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அ.தி.மு.க-வை நேற்று பிறந்த டவுசர் பையன் அழிக்க நினைக்கிறார். அழிக்க நினைத்தால் அவர்களுடைய வம்சமே நாசமாக போகும் என ஒருமையிலும், மிகவும் தரக்குறைவாகவும் பேசினார்.

இதைத் தொடர்ந்து, தூத்துக்குடி மத்திய மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மாவட்ட பொருளாளர் அருண்குமார் தலைமையில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 10) தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் இதுகுறித்து புகார் அளித்தனர்.

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அதில், அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களில் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து தரக்குறைவாகவும் ஒருமையிலும் பேசி வருகிறார். மேலும், பெண்கள் குறித்தும் அவதூறாக கருத்துகளை பரப்பி வருகிறார்.

இவ்வாறு அவர் தொடர்ந்து பேசி வருவது தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் இடையே மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனவே, “முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்; மாவட்ட காவல்துறை அவரை கைது செய்ய வேண்டும்; எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற அவதூறு கருத்துகளையும் தனிநபர் விமர்சனங்களையும் பேசாத வகையில் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என அந்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CM VIJAY
TVK COMPLAINT ON RB UDHAYAKUMAR
ஆர் பி உதயகுமார்
விஜய் ஆர்பி உதயகுமார் சர்ச்சை
RB UDHAYAKUMAR CONTROVERSY

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