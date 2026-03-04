Breaking... அதிமுக மாநிலங்களவை வேட்பாளர் அறிவிப்பு
Published : March 4, 2026 at 9:20 PM IST
சென்னை: அதிமுக மாநிலங்களவை வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மாநிலங்களவை பொறுத்தவரையில் தமிழகத்திற்கு மொத்தம் 18 இடங்கள் உள்ள நிலையில், இவை ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை என 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறும். அந்த வகையில், தமிழகத்தை சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களான திருச்சி சிவா, என்.ஆர் இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என். கனிமொழி சோமு, தம்பிதுரை, ஜி.கே. வாசன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரின் பதவிக்காலம் ஏப்ரல் மாதம் 2 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.
இந்த மாநிலங்களவை தேர்தலில் 34 எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தால் ஒரு எம்.பி.யை தேர்ந்தெடுக்க இயலும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், திமுக சார்பாக 4 பேரும், அதிமுக சார்பாக 2 பேரும் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள தேமுதிக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தலா ஒரு மாநிலங்களவை இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக இரண்டு இடங்களில் போட்டியிடுகிறது.
இந்த இரண்டு இடங்களுக்கான திமுக வேட்பாளர்களாக தற்போதையை மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா மற்றும் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், அதிமுக வேட்பாளராக தற்போதைய மாநிலங்களவை எம்பி தம்பிதுரை மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். பாமகவுக்கு ஒரு இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள் என்பதால், இருவரும் நாளை வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.