நாட்டை காட்டிக் கொடுக்கும் கட்சி காங்கிரஸ்: ராஜேந்திர பாலாஜி கடும் தாக்கு!

பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும் போது எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் ராகுல் காந்தி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றுள்ளதாக ராஜேந்திர பாலாஜி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 12:35 PM IST

விருதுநகர்: நாட்டை காட்டிக் கொடுக்கும் கட்சியாகவும், தீவிரவாதத்தை ஊக்குவிக்கும் கட்சியாகவும் காங்கிரஸ் மாறிவிட்டது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேசியுள்ளது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராஜபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட நகர, ஒன்றிய, பேரூர் கழகங்களில் உள்ள அதிமுக வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்களுக்கான பயிற்சிக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், விருதுநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளருமான ராஜேந்திர பாலாஜி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், “பீகாரில் என்டிஏ கூட்டணி பெரும்பான்மை பலம் பெற்று ஆட்சி அமைக்கவுள்ளது. இதன் மூலம், நாட்டுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி தேவையில்லை என்பதுதான் மக்கள் கூற வரும் செய்தி. காங்கிரஸ் கட்சியை கலைப்பது தான் நாட்டுக்கும், ஊருக்கும் நல்லது. இன்றைக்கு இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, காந்தி, நேரு தொடங்கிய காங்கிரஸ் கட்சியாக இல்லை. இப்போதைய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் நாட்டையே காட்டிக் கொடுப்பவர்கள், தீவிரவாதத்தை ஊக்குவிப்பவர்களாக உள்ளனர்.

உதாரணமாக, இப்போது பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும் நேரத்தில் எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறார் ராகுல் காந்தி. நாட்டைப் பற்றிய கவலை எல்லாம் காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு கிடையாது. பீகாரை போல் தான் தமிழகத்திலும் தேர்தல் முடிவு இருக்கும். அதிமுக கூட்டணி 220-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும்.

ராஜபாளையம் தொகுதி அதிமுகவின் முக்கிய அடையாளமான தொகுதியாகும். எனக்கு சிவகாசி ஒரு கண் என்றால் ராஜபாளையம் மற்றொரு கண். கடந்த தேர்தலில் ராஜபாளையம் தொகுதியில் தோல்வியடைந்தாலும், அப்பகுதி மக்களின் மனதில் எப்போது அதிமுகவுக்கு இடம் உள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 7 தொகுதியிலும் அதிமுக கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும்.

இதையும் படிங்க: டெல்டா தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால்தான் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: கண்டிப்புடன் சொன்ன அமைச்சர் கே.என்.நேரு!

திமுக தோல்வி முகத்தோடு கோட்டையை விட்டு வெளியேறும். அதிமுக வெற்றி முகத்தோடு கோட்டையை நோக்கி செல்லும். அதற்கான காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. திமுக விளம்பரம் தான் செய்கிறது. விளம்பரத்தால் உயர்ந்தவனுக்கு வாழ்க்கை நிரந்தரமில்லை. ஒலிம்பிக் ஜோதியை பிடித்து ஓடிக்கொண்டிருப்பவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அவருக்கு நாம் பக்கபலமாக இருக்க வேண்டும்.

திமுக கூட்டணியில் உள்ள 10 கட்சிகளும் பல்வேறு கருத்துக்களை வைத்துள்ளன. அதனால் பல பிளவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. எங்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு கொடுங்கள் என பலர் குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள். ஆகையால், வருங்காலம் அதிமுகவுக்கான காலம்” என்றார்.

