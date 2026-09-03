ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம்: தவெக எம்.எல்.ஏவை கண்டித்து அதிமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
ஜல்லிக்கட்டு தமிழ் சமூகத்தின் அடையாளமாகவும், இளைஞர்களின் அறப்போராட்டத்தின் வெற்றியாகவும் திகழ்கிறது என ஆர்.பி.உதயகுமார் பேசினார்.
Published : September 3, 2026 at 7:47 PM IST
மதுரை: ஜல்லிக்கட்டை கொச்சைப்படுத்தி பேசியதாக சோழவந்தான் த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையாவை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி குறித்து த.வெ.க சோழவந்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா தெரிவித்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஒருங்கிணைந்த மதுரை மாவட்ட அதிமுக சார்பில் அலங்காநல்லூரில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தலின்படி நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு வீரர்கள், காளை வளர்ப்போர் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
சோழவந்தான் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் முன்னிலை வகித்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், மதுரை மாநகர் மாவட்ட செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான செல்லூர் கே. ராஜு, மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ஆர்.பி. உதயகுமார், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளரும் மதுரை புறநகர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளருமான வி.வி.ராஜன் செல்லப்பா ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர்.
அப்போது பேசிய வி.வி. ராஜன் செல்லப்பா, “ஜல்லிக்கட்டு தமிழர்களின் பாரம்பரியத்துடன் தொடர்புடைய ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான விளையாட்டு. மெரினா போராட்டத்தை தொடர்ந்து ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளை அதிமுக அரசு மேற்கொண்டது. ஜல்லிக்கட்டை அவமதிக்கும் வகையில் கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டனத்துக்குரியது. சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து, ஆர்.பி.உதயகுமார் பேசுகையில், “ஜல்லிக்கட்டு தமிழ் சமூகத்தின் அடையாளமாகவும், இளைஞர்களின் அறப்போராட்டத்தின் வெற்றியாகவும் திகழ்கிறது” என்றார்.
மேலும், தமிழக அரசை “ரீல்ஸ் ஆட்சி” என விமர்சித்த அவர், விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் - ஒழுங்கு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளிலும் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
அதையடுத்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் கே. ராஜு, ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்குவதற்காக அதிமுக அரசு மேற்கொண்ட சட்ட நடவடிக்கைகளை சுட்டிக் காட்டினார். முன்னாள் முதல்வர்கள் ஜெயலலிதா மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி காலங்களில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை விளக்கிய அவர், தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டை யாரும் கொச்சைப்படுத்தக் கூடாது என்றார்.
நிறைவாக, தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமையும் என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராக வருவார் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்தார்.