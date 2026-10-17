"சர்ச்சையை வளர்க்க விரும்பவில்லை; அதிமுகவை வலிமைப்படுத்த வேண்டும்" - சி.வி.சண்முகம்
"25 ஆண்டுகளாக சட்டமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர் என அனைத்து பதவிகளையும் பார்த்துவிட்டேன். எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை. அதிமுக ஒற்றுமையாக இருந்தால் போதும்" என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 3:46 PM IST
விழுப்புரம்: "நான் சர்ச்சையை வளர்க்க விரும்பவில்லை; அதிமுகவை வலிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் எனது ஒரே எண்ணம்" என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவின் 55-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட கணபதிபட்டு கிராமத்தில் இன்று (அக்.17) அதிமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மயிலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் எம்எல்ஏவுமான சி.வி.சண்முகம், ஏழை, எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும், மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்களையும் வழங்கினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், "எம்ஜிஆரால் தொடங்கப்பட்டு ஜெயலலிதாவால் கட்டிக் காக்கப்பட்ட இந்த மாபெரும் இயக்கமான அதிமுக, 55- ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவைக் கண்டிருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே 31 ஆண்டுக் காலம் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்த ஒரே கட்சி அதிமுக தான். இந்த 55- ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் அனைத்து தொண்டர்களின் எதிர்பார்ப்பும், தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்பும், அதிமுக வலிமை பெற வேண்டும், புத்துயிர் பெற வேண்டும், மீண்டும் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி மலர வேண்டும் என்பதுதான்.
அதிமுக இயக்கத்தை மீண்டும் வலிமை பெறச் செய்யப் பிரிந்தவர்கள், சென்றவர்கள், நீக்கி வைக்கப்பட்டவர்கள், ஒதுங்கி இருப்பவர்கள் என அனைவரையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும். "மறப்போம், மன்னிப்போம்" என்ற எண்ணத்துடன், கடந்ததைப் பற்றி நினைக்காமல், தவறுகள் இருபக்கமும் இருக்கலாம் என்பதை உணர்ந்து, அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த இயக்கத்தை வலிமைப்படுத்த வேண்டும்.
எங்களுக்கு பதவி கொடுத்து அழகு பார்த்த இந்த இயக்கம், ஜெயலலலிதா சொன்னதுபோல் நூற்றாண்டு காலம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். இதற்கு ஒரு சிறு துரும்பைக் கூட விடக்கூடாது; அனைவரையும் இணைத்து செயல்பட வேண்டும். தொண்டர்கள் மத்தியில் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையை உருவாக்கினால் தான், மக்களுக்கும் நம் மீது நம்பிக்கை வரும்.
நான் யார் மீதும் குற்றம் சொல்ல விரும்பவில்லை. தேர்தல் தோல்வி குறித்து எதையும் பேச விரும்பவில்லை. நடந்தது, நடந்து முடிந்ததாக இருக்கட்டும். இந்த இயக்கம் வலிமை பெற எனது முழு ஒத்துழைப்பை தருகிறேன் என்று தான் சொன்னேன். எனக்கு பதவி கொடுங்கள் என்று எதையும் நான் கேட்கவில்லை. ஆனால், நான் சொன்ன 24 மணி நேரத்தில் எனது தொகுதியில் உள்ள கிட்டத்தட்ட 120- க்கும் மேற்பட்ட கிளைக் கழக செயலாளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கிளைச் செயலாளர் என்ன செய்வார்? யார் இருந்தாலும் அவர் உழைக்கப் போகிறார். நிர்வாகிகள் நீக்கம் போதாது என்று இப்போது தொண்டர்களை நீக்கும் கட்டாயத்திற்கு வந்திருப்பது மனவருத்தமாகவும், வேதனையாகவும் இருக்கிறது.
எனக்கு அனைத்துப் பதவியும் ஜெயலலிதா கொடுத்துவிட்டார். 25 ஆண்டுகளாக சட்டமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர் என அனைத்து பதவிகளையும் பார்த்துவிட்டேன். எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை. அதிமுக ஒற்றுமையாக, வலிமையாக இருந்தால் போதும் என்பது தான் எனது நோக்கம். நீங்கள் ஏன் இடம் கொடுக்கிறீர்கள்? நீங்கள் இடம் கொடுத்தால் தான் அவர்கள் வருவார்கள். தவறு நம்மிடம் இருக்கிறது. நம்மை நாமே சுயபரிசோதனை செய்து கொண்டு ஒற்றுமையாக இருந்தால் யாரும் உள்ளே வர முடியாது. தவறுகளை நம்மிடம் வைத்துக் கொண்டு இன்னொருவர் மீது குறை சொல்வதில் அர்த்தமில்லை.
எல்லாம் கேள்விகளுக்கும் என்னிடம் பதில் இருக்கிறது, பல விஷயங்களை பேசலாம். ஆனால் நான் சர்ச்சையை வளர்க்க விரும்பவில்லை. இதை ஒரு நல்ல முடிவுக்கு கொண்டு வந்து இந்த இயக்கத்தை வலிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் எனது ஒரே எண்ணம்". இவ்வாறு முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.