செந்தில் பாலாஜி வேட்புமனு ஏற்பு: ஆட்சேபனை தெரிவித்த அதிமுக, நாதக வேட்பாளர்கள்
தொண்டாமுத்தூரில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி, கோவை வடக்கு தொகுதி வேட்பாளர் வனதி சீனிவாசன் உட்பட 10 தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர், தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
Published : April 7, 2026 at 5:07 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜியின் வேட்புமனு ஏற்று கொள்ளப்பட்டதற்கு நாம் தமிழர் மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவித்தனர்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், நேற்றுடன் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ளது. அதன்படி, கோவை தெற்கு தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி திமுக வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். நேற்று அவர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
தமிழகம் முழுவதும் வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை இன்று காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி கோவை தெற்கு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி, அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்சுணன், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் பேரறிவாளர், தமிழக வெற்றி கழகம் வேட்பாளர் செந்தில்குமார் ஆகியோரின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, செந்தில் பாலாஜி வேட்பு மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று அறிவித்த நிலையில் அங்கிருந்த நாம் தமிழர் மற்றும் அதிமுக கட்சியினர் அதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்தனர். நோட்டரி சர்டிபிகேட் ஆவண எண் செந்தில் பாலாஜியின் வேட்புமனுவில் முறையாக இல்லை என அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர். ஆனால், அனைத்து ஆவணங்களும் சரியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே செந்தில் பாலாஜியின் வேட்பு மனு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இது தொடர்பாக சந்தேகம் ஏதேனும் இருந்தால் எழுத்துப்பூர்வமாக மனு அளித்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதனை அடுத்து இரண்டு கட்சியினரும் எழுத்துப்பூர்வமாக மனு அளிப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பேட்டியளித்த நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் பேரறிவாளன், "செந்தில் பாலாஜியின் வேட்புமனுவில் இரண்டு மூன்று தவறுகள் இருக்கிறது. அவர் 4ஆம் தேதி நோட்டரி வாங்கிய நேரத்தில் கோவையில் இருந்தார். ஆனால், கரூரில் நோட்டரி வாங்கியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். பல்வேறு சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனுக்களில் சிறிய தவறுகள் இருந்தாலே நிராகரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் திமுகவினர் சார்பாக களமிறங்கியுள்ள சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
செந்தில் பாலாஜி வேட்புமனுவில் நாங்கள் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை அதிமுகவினரும் முன் வைக்கின்றனர். ஆனால் தேர்தல் அதிகாரிகள் அதனை காது கொடுத்து கூட கேட்பதில்லை. தற்போது, எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளிக்கும்படி கூறியுள்ளனர். நாங்கள் அதிகாரிகளிடம் இது தொடர்பாக முறையிடும் பொழுது அங்கிருந்த திமுகவினர் தங்களை மிரட்டும் துணியில் பேசினார்கள்" என்றார்.
