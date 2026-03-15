சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: 4 பேர் கொண்ட தொகுதிப் பங்கீட்டுக் குழுவை அமைத்தது அதிமுக
தமிழ்நாட்டில் 2026-ம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில், தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான குழுவை அதிமுக அறிவித்துள்ளது.
Published : March 15, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல், புதுச்சேரி மற்றும் கேரளம் மாநில சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான 4 பேர் கொண்ட தொகுதிப் பங்கீட்டுக் குழுவை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (அஇஅதிமுக) அறிவித்துள்ளது. கே.பி.முனுசாமி, திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன், எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் பா. வளர்மதி ஆகியோர் இக்குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அதிமுக தொகுதிப் பங்கீடு குழு
அதிமுக, பாஜக, அமமுக, பாமக, இந்திய ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் (என்.டி,.ஏ) இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில், விரைவில் நடைபெற உள்ள தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில், கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவாரத்தை நடத்துவதற்கான தொகுதிப் பங்கீட்டுக் குழுவை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதில் 4 முக்கிய கட்சி நிர்வாகிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி, திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன், கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் கழக செய்தித் தொடர்பாளர் பா. வளர்மதி ஆகியவர்கள் கொண்ட குழு தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தையை மேற்கொள்ளவுள்ளது. i
தேர்தல் பிரச்சாரக் குழு அமைப்பு
இதுமட்டுமின்றி, தேர்தல் பிரச்சாரப் பணிகளை மேற்கொள்ள 10 பேர் கொண்ட குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மு. தம்பிதுரை, செல்லூர் கே.ராஜி, கே.பி. அன்பழகன், பா. தனபால் உள்ளிட்டவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
1. மு. தம்பிதுரை எம்.பி - கொள்கை பரப்புச் செயலாளர்
2. என். தளவாய்சுந்தரம் எம்.எல்.ஏ - அமைப்புச் செயலாளர், கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்
3. செல்லூர் கே.ராஜி எம்.எல்.ஏ - அமைப்புச் செயலாளர், மதுரை மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்
4. பா. தனபால் எம்.எல்.ஏ - அமைப்புச் செயலாளர், தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை முன்னாள் தலைவர்
5. கே.பி.அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ - அமைப்புச் செயலாளர், தருமபுரி மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்
6. ஆர். காமராஜ் எம்.எல்.ஏ - அமைப்புச் செயலாளர், திருவாரூர் மாவட்டக் கழக செயலாளர்
7. எஸ். கோகுல இந்திரா - அமைப்புச் செயலாளர், கழக செய்தித் தொடர்பாளர்
8. பா.பென்ஜமின் - அமைப்புச் செயலாளர், திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்
9. உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ - அமைப்புச் செயலாளர், திருப்பூர் புறநகர் மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்
10. என்.ஆர்.சிவபதி - எம்.ஜி.ஆர் இளைஞர் அணிச் செயலாளர்
விளம்பரம், சட்டம் மற்றும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு குழு
தேர்தல் சம்பந்தமான விளம்பரப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான 8 பேர் கொண்ட தேர்தல் விளம்பரக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சி. விஜயபாஸ்கர், கடம்பூர், சி. ராஜூ, பி. வேணுகோபால், கெ.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி, அக்ரி எஸ்.எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்டவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
தேர்தல் சம்பந்தமான சட்டப் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு காணும் வகையில் 5 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சி.வி.சண்முகம், வி.எஸ். சேதுராமன் உள்ளிட்டவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஊடகவியலாளர்கள்/ செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் குழு 7 பேர் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர்களான பி. தங்கமணி, டி. ஜெயக்குமார், ஆர்.பி. உதயகுமார், எஸ்.எஸ். வைகைச்செல்வன், மாஃபா. பாண்டியராஜன், இளைஞர் பாசறை செயலாளர் பரமசிவம், செய்தித் தொடர்பாளர் பேராசிரியர் ச.கல்யாணசுந்தரம் ஆகியவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.